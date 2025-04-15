Türkiye'de Deprem Riski: Dirençli Şehirler Kurma Zorunluluğu

Deprem Riski ve Dirençli Şehirler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır, Türkiye'nin deprem tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Deprem dirençli şehirler oluşturmak zorundayız, deprem dirençli yerleşmeler kurmak zorundayız ve bunu da devlet millet el ele yapmak zorundayız," şeklinde konuştu.

Kuzey Anadolu Fayı Üzerindeki Riskler

Bahadır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 Nisan'da Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleştiğini ifade etti. Kuzey Anadolu Fayı'nın Türkiye'nin en aktif fay hatları arasında yer aldığını vurgulayan Bahadır, "Kuzey Anadolu Fayı'nda zaman zaman küçük hatta kısmen orta ölçekli depremler meydana geliyor ve gelmeye de devam edecek. Bu tür depremlerden çok fazla korkmamak lazım; ancak büyük depremlerin habercisi olup olmadığı sıkça tartışılıyor," dedi.

Geçmişteki Büyük Depremler

Bahadır, 1943 yılında Ladik merkezini etkileyen büyük depremin sonuçlarından da bahsederek, "Bu büyük depremden dolayı 4 bin insanımız yaşamını yitirmiş, binlerce insan yaralanmış ve evlerinden olmuştur," açıklamasında bulundu.

Depreme Hazırlık Önerileri

Depreme hazırlığın önemi üzerinde duran Bahadır, devlet ve toplum olarak yapılması gerekenler üzerinde durdu: "Deprem dirençli şehirler oluşturmak zorundayız ve bunu da ortaklaşa gerçekleştirmeliyiz. Müteahhitlerimiz proje standartlarına uygun binalar inşa etmek; belediyelerimiz projeleri denetlemek; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı süreci takip etmek zorundadır. Bu önlemleri aldığımız takdirde depremin ortaya çıkaracağı hasar azalacaktır."

Samsun ve Çevresi Üzerinde Dikkat

Bahadır, Samsun, Amasya ve Tokat çevresindeki yoğun nüfuslu alanların Kuzey Anadolu Fay hattından nasıl etkileneceği üzerine endişelerini dile getirdi: "Atakum'un şehirleşme alanının yüzde 80'i alüvyon zemin üzerine kurulu ve burada yüksek kat izni verilmiş. Bu alanlar, deprem açısından sıvılaşma problemi yaşamakta ve büyük bir deprem sonrasında ciddi hasarlara sebep olabilir."

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır, AA muhabirine "Deprem dirençli şehirler oluşturmak zorundayız, deprem dirençli yerleşmeler kurmak zorundayız ve bunu da devlet millet el ele yapmak zorundayız." şeklinde açıklamalarda bulundu.