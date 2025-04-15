DOLAR
38,1 -0,12%
EURO
43,24 -0,01%
ALTIN
3.947,72 -0,54%
BITCOIN
3.263.226,23 -0,96%

Türkiye'de Deprem Riski: Dirençli Şehirler Kurma Zorunluluğu

OMÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır, Türkiye'nin deprem riski nedeniyle dirençli şehirler oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 15.04.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 13:02
Türkiye'de Deprem Riski: Dirençli Şehirler Kurma Zorunluluğu

Deprem Riski ve Dirençli Şehirler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır, Türkiye'nin deprem tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Deprem dirençli şehirler oluşturmak zorundayız, deprem dirençli yerleşmeler kurmak zorundayız ve bunu da devlet millet el ele yapmak zorundayız," şeklinde konuştu.

Kuzey Anadolu Fayı Üzerindeki Riskler

Bahadır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 Nisan'da Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleştiğini ifade etti. Kuzey Anadolu Fayı'nın Türkiye'nin en aktif fay hatları arasında yer aldığını vurgulayan Bahadır, "Kuzey Anadolu Fayı'nda zaman zaman küçük hatta kısmen orta ölçekli depremler meydana geliyor ve gelmeye de devam edecek. Bu tür depremlerden çok fazla korkmamak lazım; ancak büyük depremlerin habercisi olup olmadığı sıkça tartışılıyor," dedi.

Geçmişteki Büyük Depremler

Bahadır, 1943 yılında Ladik merkezini etkileyen büyük depremin sonuçlarından da bahsederek, "Bu büyük depremden dolayı 4 bin insanımız yaşamını yitirmiş, binlerce insan yaralanmış ve evlerinden olmuştur," açıklamasında bulundu.

Depreme Hazırlık Önerileri

Depreme hazırlığın önemi üzerinde duran Bahadır, devlet ve toplum olarak yapılması gerekenler üzerinde durdu: "Deprem dirençli şehirler oluşturmak zorundayız ve bunu da ortaklaşa gerçekleştirmeliyiz. Müteahhitlerimiz proje standartlarına uygun binalar inşa etmek; belediyelerimiz projeleri denetlemek; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı süreci takip etmek zorundadır. Bu önlemleri aldığımız takdirde depremin ortaya çıkaracağı hasar azalacaktır."

Samsun ve Çevresi Üzerinde Dikkat

Bahadır, Samsun, Amasya ve Tokat çevresindeki yoğun nüfuslu alanların Kuzey Anadolu Fay hattından nasıl etkileneceği üzerine endişelerini dile getirdi: "Atakum'un şehirleşme alanının yüzde 80'i alüvyon zemin üzerine kurulu ve burada yüksek kat izni verilmiş. Bu alanlar, deprem açısından sıvılaşma problemi yaşamakta ve büyük bir deprem sonrasında ciddi hasarlara sebep olabilir."

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır, AA muhabirine "Deprem dirençli şehirler oluşturmak zorundayız, deprem dirençli yerleşmeler kurmak zorundayız ve bunu da devlet millet el ele yapmak zorundayız." şeklinde açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

PTTCell'den Nisan Ayı İndirimleri: Faturalar Yüzde 50 Düşecek!

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP'li Ocaklı: Yaş Çay Alım Fiyatı En Az 35 Lira Olmalı
2
Küresel İklim Değişikliği Meyve Bahçelerinde Rekolte Kaybına Yol Açıyor
3
Samsun Genç Girişim Zirvesi 120 Öğrenci ile Kapılarını Açtı
4
Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı
5
Fatih'te Cinayet Zanlısı 5 Şüpheli Yakalandı
6
Kahramanmaraş'ta Şehit Yakını ve Gazi Destek Birimi Kuruldu
7
Ankara'da 'Benim Doğa Hikayem' Temalı Sergi Açıldı

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı

21 Mart Nevruz Bayramı Resmi Tatil Oluyor!

Düzce'de 65 Yaş Üstüne Su Faturasında Yüzde 20 İndirim Müjdesi

MGM'den Yaz Mevsimi için Şok Uyarı: Zorlu Günler Kapıda!

15 Nisan Kar Yağışı: Hangi İllerde Etkili Olacak?

PTTCell'den Nisan Ayı İndirimleri: Faturalar Yüzde 50 Düşecek!

TEB'den 8 Mayıs'ta Başlayan Geri Ödeme Şöleni!

Van'da MEM Personeline 52.472 TL Promosyon Müjdesi

Karaman-Konya Karayolunda Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı