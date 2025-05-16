Türkiye'de Dünyanın İlk Sağır Sunuculu Kültür-Sanat Programı: "İşaretler"

Türkiye'de İlk Sağır Sunuculu Program: "İşaretler"

Dünyanın ilk sağır sunuculu kültür-sanat programı olan "İşaretler", Türkiye'de TRT 2 ekranlarında izleyici ile buluştu. Programın işitme engelli sunucusu Şule Denli, bu projede bulunmanın gururunu yaşadığını ifade etti. Denli, işaret dilinde yaptığı açıklamada, "İşaretler projesinde, dünyanın ilk sağır sunucusu olmanın gururunu yaşıyorum. İzleyen işitme engelliler, 'Bizden birini...' diyerek kendilerini ifade ediyorlar," dedi.

Toplumsal Etki ve Erişimde Farkındalık

Denli, programın sadece işitme engelli bireylere değil, tüm topluma hitap ettiğini belirtti. Sesli betimleme ile görme engellilere de ulaşıldığını kaydeden Denli, "Sağır bireyler ve sağır olmayan bireyler arasındaki iletişim güçleniyor" şeklinde konuştu.

On üç bölümden oluşan programın sunuculuğunu yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Denli, "Burada sağır bireyler ile sağır olmayan bireylerin birbirini anlaması çok önemli. Bu vesileyle her iki grubun iletişimi güç buluyor," dedi.

Sanata Erişimde Dönüşüm

Denli, işitme engelli bireylerin sanat eserlerine erişimindeki en büyük engelin iletişim olduğunu vurgulayarak, program sayesinde birçok işitme engellinin müzeleri ve sanat eserlerini anlamlandırma fırsatı bulduğunu söyledi. "Bu büyük bir farkındalık yarattı," diyen Denli, sağır bireylerden gelen olumlu tepkileri de aktardı.

Projenin Yönetmeni Suat Emuce'nin Değerlendirmesi

Programın yönetmeni ve senaristi Suat Emuce, bu tarz içeriklerin artık bir ihtiyaç değil zorunluluk olduğunu belirterek, "Merkezinde işaret dili farkındalığına sahip bir içerik tasarladık," dedi. Emuce, programın sadece sağır bireylere değil, görme yetisine sahip herkese hitap etmesi için özen gösterdiklerini dile getirdi.

Denli ile birlikte gerçekleştirilen programın, Türkiye'de işitme engelli bireylerin müzelere bakış açısını değiştirdiğini vurgulayan Emuce, içerik bazında sağır bireyler için erişilebilir olmanın önemini aktardı. "İşitme engelli bireylerin içeriklere bağımsızca erişebilmesi bir hak meselesidir," diyerek sözlerini sonlandırdı.

Dünyada işaret diliyle sunulan ve erişilebilirlik anlamında tüm bireylere hitap eden ilk kültür-sanat programı, TRT 2 ekranlarında "İşaretler" adıyla Türkiye'de izleyiciyle buluştu. Programın işitme engelli sunucusu Şule Denli, AA muhabirine işaret diliyle açıklama yaptı.

Dünyada işaret diliyle sunulan ve erişilebilirlik anlamında tüm bireylere hitap eden ilk kültür-sanat programı, TRT 2 ekranlarında "İşaretler" adıyla Türkiye'de izleyiciyle buluştu. Programın işitme engelli sunucusu Şule Denli, AA muhabirine işaret diliyle açıklama yaptı.