Türkiye'de Ekonomi Sıkıntısı: Erbakan'dan Hayat Pahalılığı Eleştirisi

Fatih Erbakan: 31 Mart, Hayat Pahalılığından Kurtuluş İçin Önemli!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kahramanmaraş'ta düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Erbakan, konuşmasında hayat pahalılığına dikkat çekerek, 31 Mart yerel seçimlerinin bu sorunun çözümü için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

"Meydanlar Yeniden Refah istiyor. Umudun adresi olarak Yeniden Refah’ı görüyoruz. Adım adım Yeniden Refah’ta toplanıyoruz" diyen Erbakan, gazetecilerin ve anketçilerin Yeniden Refah'ın sürpriz yapabileceğini söylediğini belirtti ve şunları ekledi:

"Doğru bunun en büyük ispatı meydanlarda. Bir başka ispatı da üye sayımızda. 265 binden 460 bine geldik altı ayda. Türkiye’de başka bir parti böyle bir büyüme yakalayamadı. Milli Görüş davasının bereketi. Seçimlere inşallah 500 bin üzerinde üye ile gireceğiz. 31 Mart’ta yerel seçimlerde 2028’de merkezi yönetimde iktidar. 31 Mart’tın iki önemi var. Ahlaki belediyecilik için oy patlaması, 2028 için iktidar yolu açılması."

'Hayat Pahalılığından Kurtulmak Lazım'

Hayat pahalılığına vurgu yapan Erbakan, "Bu hayat pahalılığından kurtulmak için Yeniden Refah iktidarı önemli. 10 bin lira emekli maaşı ile değil ay sonu haftayı geçirmek mümkün değil. İşte bu hayat pahalılığından kurtulmak lazım. 14 Mayıs’ta ne mutabakat imzaladık? İsraf önlenecek, kaynak üretilecek, faizden israftan kurtarılan, imtiyazlı holdinglerden kurtarılan kaynaklarla refah seviyesi artırılacak. Bunları yapmadılar halkın yüzde 85 yoksul. Yüzde 45’i açlık sınırı altında" şeklinde konuştu.

'Kendi Kendini Düşünen Başkanlardan Kurtulmak İçin 31 Mart Önemli'

Erbakan, kurtuluşun Milli Görüş ekonomi modeline olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Bu zihniyet ile giderse bu ekonomi modeli uygulanırsa ne enflasyon düşer ne hayat pahalığı düşer ne borçtan kurtuluruz. İki seçim arasında dolar ikiye katlıyor. Enflasyonun düşeceği yok."

Fatih Erbakan, 31 Mart'ın ahlaki belediyecilik için bir patlama, 2028 için ise iktidar yolu açma önemine vurgu yaparak, "Vatandaşın derdi ile dertlenen değil kendini düşünen belediye başkanlarından kurtulmak için de 31 Mart önemli. 3 liralık işi 10 liraya ihale edip 7 liraya çevresini zengin eden belediyelerden kurtulmak için önemli" ifadelerini kullandı.