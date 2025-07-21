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Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem

Yeni torba yasa ile Türkiye'de döviz, yatırım teşvikleri ve AR-GE desteklerinde önemli değişiklikler yapıldı.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 11:20
Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem

Türkiye’de Ekonomi Alanında Köklü Değişiklikler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yapılan son oylama ile milyonlarca vatandaşı ve iş dünyasını doğrudan etkileyen yeni torba yasa teklifi kanunlaştı. Bu kapsamda döviz ve altın işlemlerinden vergi düzenlemelerine, yatırım teşviklerinden AR-GE desteklerine kadar yeni bir dönem başlayacak.

Döviz ve Kıymetli Madenlerde Yeni Düzenlemeler

Yeni yasa ile birlikte Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’da önemli adımlar atıldı. Artık döviz, kıymetli maden ve taş gibi varlıkların yurda giriş ve çıkışına ilişkin tüm düzenlemeleri yapma yetkisi doğrudan Cumhurbaşkanı’na verildi. İzinsiz faaliyet gösterenlere yönelik yaptırımlar ise caydırıcı seviyelere çekildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan faaliyet izni almadan döviz alım satımı yapan veya kıymetli maden ticareti yürüten işletmelere 50 bin TL'den başlayıp 250 bin TL'ye kadar ulaşan idari para cezaları kesilecek. Tekrarı halinde cezalar katlanarak artacak ve iş yerlerinin geçici olarak kapatılması gündeme gelebilecek.

Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem

Vergilerdeki Yenilikler: ÖTV ve KDV

Vergi düzenlemelerinde de önemli güncellemeler yapıldı. Özellikle Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)'nde yeni istisnalar ve kurallar getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumların savunma ve güvenlik amaçlı taşıt alımları KDV'den muaf tutulacak.

Ayrıca, akaryakıt ve doğalgaz gibi ürünlerde ÖTV'nin KDV matrahına dahil edilmesi planlanıyor. Bu durumun pompa fiyatlarına ve faturalara yansıması bekleniyor.

Kurumlar Vergisine Yeni Dönem

Yatırım ortamını doğrudan etkileyen kurumlar vergisinde de önemli bir değişiklik yapıldı. İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında yatırım teşvik süresi 10 yıl ile sınırlandırıldı. Yatırımcı kazanç elde etse bile, katkı tutarını o yıl kullanmazsa bu hakkını sonraki dönemlere devredemeyecek.

AR-GE Destekleriyle Teknoloji Kapasitesini Artırma

Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon kapasitesini artırmayı hedefleyen yasa, Araştırma-Geliştirme (AR-GE) ve tasarım personeline yönelik tarihi vergi avantajları sunacak. Bu kapsamda, AR-GE merkezlerinde çalışan doktoralı personelin ücretlerinde %95, yüksek lisans mezunlarının ücretlerinde %90 ve lisans mezunlarının ücretlerinde ise %80 oranında gelir vergisi stopajı istisnası uygulanacak.

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