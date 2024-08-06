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Türkiye'de Gelişmeler - 6 Ağustos 2024

6 Ağustos 2024'te Türkiye'de önemli siyasi, ekonomik ve spor olayları yaşanacak.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 09:00
Türkiye'de Gelişmeler - 6 Ağustos 2024

GÜNDEM / 6 Ağustos 2024

Önemli Toplantılar ve Etkinlikler

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı’na liderlik edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Tecrübe Paylaşımı Programı’na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ford e-Transit araç teslim törenine katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Tatvan Treni uğurlama töreninde yer alacak.

(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ait fiyat gelişmeleri raporunu ve reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yıla dair merkezi yönetim bütçesinden AR-GE faaliyetlerine ayrılan ödenek ve harcamaları açıklayacak.

(Ankara/10.00)

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerilim devam ediyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Etkinlikleri

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'da devam eden Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Çin ile yapacağı çeyrek final maçını izleyecek.

(Paris/10.00-23.18) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Fransa'nın Lille ekibine Hainaut Stadı'nda konuk olacak.

(Valenciennes/21.30) (Fotoğraflı)

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