Türkiye'de kar alarmı! Meteoroloji gün belirtti: İstanbul'un kapısına dayandı!

Fırtına haberlerinin belirli aralıklarla gündeme gelmesinin ardından yeni bir uyarı yapıldı. Meteoroloji kaynaklarından alınan bilgiye göre kar kapıya dayandı. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevresinin sağanak yağmur ile karşı karşıya olduğu bildirildi.





Meteoroloji verilerine göre Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu (Van, Malatya, Erzincan ve Iğdır dışında) ile Artvin çevrelerinde yağışların şiddeti artacağı öngörülüyor. Muş, Bingöl, Siirt ve Batman çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklenirken sabahın ilk saatlerinde yer yer sisli havanın hakim olabileceği bildirildi.

Yapılan tahminler güney ve doğu kesimlerde yağışla birlikte hava sıcaklığının 2 ila 6 derece arasında azalacağı öngörülüyor.

Genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden rüzgarın orta şiddette kuvetleneceği ifade ediliyor.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı açıklamada, bugünden Türkiye genelinde yağışlar görüleceği bilgisi yer aldı. Özellikle Akdeniz Ege kıyıları ile Trakya'da kuvvetli olması beklenen yağışın iç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Marmara bölgelerinde yağışlar olarak; ancak Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinde kar şeklinde kendini göstereceği belirtildi.



Haftanın geri kalan günlerinde de Türkiye genelinde yağışlar devam edeceği düşünülüyor. Cuma akşamı ve cumartesi günü sıcaklıkların biraz daha düşmesi bekleniyor. Trakya, Batı Karadeniz ve iç kesimlerde karla karışık yağmur olasılığı bulunuyor. Marmara ve Akdeniz bölgelerinde ise yağmurun şiddetli olabileceği belirtiliyor.





Bazı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 13 derece.

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 14 derece.

İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 16 derece.

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 15 derece.

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 21 derece.

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 17 derece.

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 16 derece.

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 15 derece.

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı, en yüksek sıcaklık 2 derece.

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 10 derece.

şeklinde olacağı tahmin ediliyor.