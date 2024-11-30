Türkiye'de Karayollarındaki Güncel Durum ve Çalışmalar

Karayollarında Durum Raporu

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bülteninde, aktarılan bilgilere göre, karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle araç sürücülerinin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, güvenli bir ulaşım için büyük önem taşıyor.

Önemli Kesimlerde Çalışmalar

TEM Otoyolu'nun Edirne Doğu-Havsa kavşakları 39. kilometresinde, üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde bir şerit trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım şu anda iki şeritten sağlanmaktadır.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 1-3. kilometrelerinde, şev destekleme çalışmaları nedeniyle, Denizli istikametinde sağ şerit 5 Aralık'a kadar trafiğe kapatılmıştır. Bu kesimde ulaşım, orta ve sol şeritlerden gerçekleştirilmektedir.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometrelerinde, İstanbul istikametindeki kavşak çalışmaları sebebiyle, ulaşım diğer istikamet üzerinden iki yönlü olarak yapılmaktadır.

Diğer Yol Çalışmaları

Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Serbest Bölge-Erzin ve Gözeneler kavşakları bölgesinde, üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülmektedir.

Afyonkarahisar-İzmir yolunun 40. kilometresindeki Karahisar Köprüsü'nde, genleşme derzi onarım çalışmaları dolayısıyla, İzmir-Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatılarak sürücüler yan yola yönlendirilmektedir.

Kayseri-Niğde yolunun 14-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam etmektedir.

Fatsa-Ordu yolunun 13-17. kilometrelerinde, Nefise Akçelik Tüneli'ndeki gizli buzlanma dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanmaktadır.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 51-53. kilometrelerinde, Ayasofya Köprüsü'ndeki derz onarım çalışmaları sebebiyle, 00.00-07.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten gerçekleştirilmektedir.

Sakarya-Bilecik il sınırı-Bozüyük yolunun 20-22. kilometrelerinde, toprak işleri ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılmış, ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin devlet yolunun 23-25. kilometrelerindeki deniz tahribatı nedeniyle ulaşım tek şeritten sürdürülmektedir.

Sürücülerin bu noktalarda dikkatli olmaları ve belirtilen yolda kalmaları rica olunur.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.