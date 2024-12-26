DOLAR
35,27 -0,12%
EURO
36,74 -0,38%
ALTIN
2.979,17 -0,55%
BITCOIN
3.375.006,97 3,41%

Türkiye'de Nisan 2024 Olayları: Can Kaybı ve Siyasi Gelişmeler

Nisan 2024, Türkiye'de önemli olaylara sahne oldu; teleferik kazası bir yaşam kaybına ve yaralanmalara yol açtı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:01
Türkiye'de Nisan 2024 Olayları: Can Kaybı ve Siyasi Gelişmeler

Nisan Ayında Türkiye'de Önemli Gelişmeler

Türkiye, Nisan 2024'te birçok önemli olay yaşadı. Bu olaylar arasında Antalya'da meydana gelen teleferik kazası, siyasi gelişmeler ve terörle mücadeledeki operasyonlar öne çıktı.

Teleferik Kazası ve Kurtarma Operasyonu

11 Nisan'da, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Sarısu-Tünektepe teleferik hattında bir direğin devrilmesi sonucu vagonlardan biri kayalık bölgeye düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olayda havada asılı kalan 174 kişi, 22,5 saat süren çalışmalar sonucunda kurtarıldı.

Politik Gelişmeler

1 Nisan'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarını değerlendirirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğini yineledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise olağanüstü kongre toplayacaklarını duyurdu.

2 Nisan'da İstanbul Beşiktaş'ta bir eğlence merkezi yangınında 29 kişi hayatını kaybetti. Van'da ise DEM Parti'nin belediye başkan adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği iptal edildi.

Uluslararası ve İç Politika

Olaylar devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüşerek, Hamas'a başsağlığı mesajı iletti ve uluslararası muslim birliği vurgusunu yaptı. Ayrıca, 24 Nisan'da Almanya Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde Filistin-İsrail rehineleri ile ilgili süreçleri ele aldı.

Terörle Mücadele Faaliyetleri

Nisan ayı boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda MİT, PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik başarılar elde etti. 5 Nisan'da terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden İpek Demir Suriye'de yakalandı. 20 Nisan'da ise Gazze'deki gelişmelere karşı Türkiye'nin uluslararası çabaları gündeme geldi.

Yargı Süreçleri ve Diğer Olaylar

25 Nisan'da Tekirdağ'da bir tren kazasında, 9 sanığa 8 yıl 4 ay ile 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ayrıca, İstanbul'daki İstiklal Caddesi saldırısı davasında sanık Ahlam Albashır ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Nisan 2024, Türkiye için unutulmaz bir ay olarak kaydedildi; yaşanan bu olaylar hem ülke içerisindeki durumu hem de uluslararası ilişkileri derinden etkiledi.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Müteahhit Yeterlilik Kriterleri Resmi Gazete'de Yayınlandı
2
Sakarya'da Otomobilin Çarptığı 10 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
3
Tekirdağ'da Fırtına Nedeniyle Yatan Teknedeki İki Kişi Kurtarıldı
4
Samsun'da Cumhurbaşkanı'na Hakaret Eden Şüpheli Yeniden Gözaltına Alındı
5
İzmir'de Okul Servisi Tıra Çarptı: 1 Öğrenci Hayatını Kaybetti, 1 Yaralı
6
Bakan Göktaş, Engelli Hakları İçin Erişilebilirlik Genelgesi Üzerine Açıklamalarda Bulundu
7
Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikasındaki Patlama Anına Ait Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!