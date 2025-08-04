DOLAR
40,66 0,11%
EURO
46,88 -0,39%
ALTIN
4.413,38 -0,08%
BITCOIN
4.682.650,81 -0,19%

Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri

MASAK, para transferlerinde şeffaflık sağlamak için yeni düzenlemeler getirdi. Yüksek tutarlı işlemler daha sıkı denetimden geçecek.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 21:51
Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal işlemlerde şeffaflık sağlamak ve kayıt dışılığı azaltmak amacıyla önemli bir adım attı. Yeni düzenlemeler, EFT, havale ve nakit işlemlerinde özellikle yüksek tutarlı işlemler için açıklama zorunluluğu getiriyor.

Şeffaflık ve Denetim Amaçlı Yeni Uygulamalar Başladı

Yayımlanan genel tebliğ taslağına göre, 200 bin TL ile 20 milyon TL aralığındaki nakit işlemler daha sıkı bir denetimden geçecek. İşlemlerin mahiyetine dair ayrıntılı açıklamalar istenerek, belirsiz ve muğlak ifadelerin kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor. Özellikle "diğer" ya da "bireysel ödeme" gibi genel ifadelerle yapılan işlemler için, en az 20 karakterlik açıklama zorunlu hale getirilecek.

Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri

Kademeli Kontrol Sistemi

Yeni yaklaşım, işlem tutarına göre farklı gereklilikler getiriyor:

  • 200 bin TL – 2 milyon TL arası işlemler: İşlem tipi seçilerek, kısa da olsa anlamlı bir açıklama yapılması zorunlu.
  • 2 milyon TL – 20 milyon TL arası işlemler: Bu tutarlarda yalnızca açıklama yeterli değil; müşterilerden "Nakit İşlem Beyan Formu" doldurmaları talep ediliyor. Bu form, işlemin dayanaklarıyla birlikte teslim edilmelidir.

Uluslararası Standartlarla Uyum

MASAK’ın bu düzenlemesi, Türkiye'nin FATF (Financial Action Task Force) standartlarına uyumunu güçlendirecek. Kara para aklama ve yasa dışı fon transferlerinin önüne geçmek adına bu uygulamalar hayati bir rol üstlenecek. Bu yeni düzenlemeler, bireylerin, işletmelerin ve finansal kuruluşların daha bilinçli hareket etmesini sağlarken, Türkiye’nin uluslararası finansal itibarı açısından da olumlu etkiler yaratması bekleniyor.

MASAK, düzenlemenin daha etkili olabilmesi için vatandaşlardan ve kurum temsilcilerinden görüş ve öneri toplamayı planlıyor. 18 Ağustos 2025 tarihine kadar [email protected] adresine gönderilecek dönüşler, taslağın nihai haline katkı sağlayabilir. Yürürlük tarihi olan 1 Ocak 2026 tarihi, bu yeni yükümlülüklerin finansal kuruluşlar ve bireyler tarafından uygulanmaya başlanacağı resmi başlangıç noktası olacak.

İLGİLİ HABERLER

Marketlerdeki Poşet Sorununa Yeni Yaptırımlar Geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 240 Milyon TL'lik Yatırım Fırsatı Başladı!

İzmir'de 19 Saatlik Su Kesintisi: Konak ve Bornova Mahalleleri Etkilenecek

Marketlerde Şekersiz Ürün Devrimi: Artık raflarda Yok!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri
2
Erzincan'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı
3
2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak
4
İstanbul'da Mısır Cezaevleri İçin basın toplantısı düzenlendi
5
Kurtulmuş ve Gilani: Türkiye-Pakistan İşbirliği Vurgusu
6
CHP'li Adem, Bağcıoğlu ve Yavuzyılmaz'dan Orman Yangınlarıyla İlgili Önemli Açıklamalar
7
Bursa'daki Nektarin Bahçesi Yangından Korkmadı

Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri

2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak

Çay Fiyatlarına Çifte Zam! Ağustos Ayı Zamlı Fiyatlar

2025'te Özel Sağlık Sigortası Primleri Fırlıyor: İşte Tasarruf Formülü

BDDK Personel Alımı: Yeni Personel İçin Başvurular Başladı

Marketlerdeki Poşet Sorununa Yeni Yaptırımlar Geliyor

İzmir'de 19 Saatlik Su Kesintisi: Konak ve Bornova Mahalleleri Etkilenecek

Ağustos 2025 Emekli Promosyonları: Bankalar Arası Rekabet Arttı da arttı

Marketlerde Şekersiz Ürün Devrimi: Artık raflarda Yok!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 240 Milyon TL'lik Yatırım Fırsatı Başladı!

Emekli İkramiyesinde Tavan Açıklandı: 23.410 TL

O Üniversiteden %75 Burs Fırsatı! Tercihinizde Dikkat Edin!