Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal işlemlerde şeffaflık sağlamak ve kayıt dışılığı azaltmak amacıyla önemli bir adım attı. Yeni düzenlemeler, EFT, havale ve nakit işlemlerinde özellikle yüksek tutarlı işlemler için açıklama zorunluluğu getiriyor.

Şeffaflık ve Denetim Amaçlı Yeni Uygulamalar Başladı

Yayımlanan genel tebliğ taslağına göre, 200 bin TL ile 20 milyon TL aralığındaki nakit işlemler daha sıkı bir denetimden geçecek. İşlemlerin mahiyetine dair ayrıntılı açıklamalar istenerek, belirsiz ve muğlak ifadelerin kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor. Özellikle "diğer" ya da "bireysel ödeme" gibi genel ifadelerle yapılan işlemler için, en az 20 karakterlik açıklama zorunlu hale getirilecek.

Kademeli Kontrol Sistemi

Yeni yaklaşım, işlem tutarına göre farklı gereklilikler getiriyor:

200 bin TL – 2 milyon TL arası işlemler: İşlem tipi seçilerek, kısa da olsa anlamlı bir açıklama yapılması zorunlu.

İşlem tipi seçilerek, kısa da olsa anlamlı bir açıklama yapılması zorunlu. 2 milyon TL – 20 milyon TL arası işlemler: Bu tutarlarda yalnızca açıklama yeterli değil; müşterilerden "Nakit İşlem Beyan Formu" doldurmaları talep ediliyor. Bu form, işlemin dayanaklarıyla birlikte teslim edilmelidir.

Uluslararası Standartlarla Uyum

MASAK’ın bu düzenlemesi, Türkiye'nin FATF (Financial Action Task Force) standartlarına uyumunu güçlendirecek. Kara para aklama ve yasa dışı fon transferlerinin önüne geçmek adına bu uygulamalar hayati bir rol üstlenecek. Bu yeni düzenlemeler, bireylerin, işletmelerin ve finansal kuruluşların daha bilinçli hareket etmesini sağlarken, Türkiye’nin uluslararası finansal itibarı açısından da olumlu etkiler yaratması bekleniyor.

MASAK, düzenlemenin daha etkili olabilmesi için vatandaşlardan ve kurum temsilcilerinden görüş ve öneri toplamayı planlıyor. 18 Ağustos 2025 tarihine kadar [email protected] adresine gönderilecek dönüşler, taslağın nihai haline katkı sağlayabilir. Yürürlük tarihi olan 1 Ocak 2026 tarihi, bu yeni yükümlülüklerin finansal kuruluşlar ve bireyler tarafından uygulanmaya başlanacağı resmi başlangıç noktası olacak.