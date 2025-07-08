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Türkiye'de Sıcak Hava Dalgası Bir Hafta Daha Sürecek

Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-5 derece üzerinde seyredecek. Sıcak hava dalgası bir hafta daha etkili olacak.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 14:55
Türkiye'de Sıcak Hava Dalgası Bir Hafta Daha Sürecek

Türkiye'de Sıcak Havalar Devam Ediyor

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, bir hafta daha kendini gösterecek. Bu konuda açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, beklenen hava durumu hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Yağış Beklentisi Yok

Yapılan tahminlere göre, yurt genelinde herhangi bir yağış beklenmediğini belirten Özdemirci, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ifade etti.

Kuzey Bölgelerde Sıcaklık Düşüyor

Perşembe gününden itibaren yalnızca kuzey bölgelerde bazı sıcaklık düşüşlerinin görüleceğini ve sıcaklıkların mevsim normalleri civarına ineceğini aktaran Özdemirci, özellikle iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların yine mevsim normallerinin üzerinde kalacağını vurguladı. "Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-5 derece üzerinde. Sıcak hava dalgası bir hafta daha etkisini sürdürecek" dedi.

Büyük Şehirlerde Sıcaklık Tahminleri

Özdemirci, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yağış beklenmediğini açıklayarak, yarınki sıcaklık tahminlerini de paylaştı:

  • İstanbul: 35 derece
  • Ankara: 36 derece
  • İzmir: 38 derece

Perşembe günü İstanbul'da sıcaklığın 29 dereceye düşeceğini belirten Özdemirci, ayrıca sıcaklıkların perşembe ve cuma günleri Ankara'da 38, İzmir'de ise 35 derecede seyredeceğini aktardı.

Dışarı Çıkma Uyarısı

İç, batı ve güney kesimlerde hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıkacağına dikkat çeken Özdemirci, güneş ışınlarının en dik geldiği 12.00-16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta boyunca etkili olacak hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta boyunca etkili olacak hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

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