Türkiye'de Yıllık 23 Milyon Ton Gıda İsrafını Önleme Çalışmaları Başladı

Türkiye Yılda 23 Milyon Ton Gıda İsrafı Yaşıyor

Türkiye’de yıllık 23 milyon ton gıda israfının önlenmesi için Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu harekete geçti. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) tarafından hazırlanan ‘2025 Yılı İsraf Raporu’na göre, ülkemizde kişi başına çöpe atılan yiyecek miktarı 102 kilogram. Gıda israfı sorununa dikkat çeken rapor, dünyada üretilen gıdaların yaklaşık 3'te birinin israf edildiğini ve bunun küresel ekonomiye her yıl yaklaşık 1 trilyon dolara mal olduğunu ortaya koyuyor.

Gıda Güvensizliği ve Açlık Sorunu

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2024 yılında 343 milyon kişi akut gıda güvensizliği yaşayacak. 75 ülkede bu sayının %10 artış göstermesi endişe verici bir tablo çiziyor. Dünya genelinde her 11 kişiden birinin açlık çekmesi ve her gün 25 binden fazla çocuğun açlık nedeniyle hayatını kaybetmesi, gıda israfının ciddiyetini artırıyor.

Türkiye'deki Gıda İsrafı Verileri

Türkiye’de de durum pek iç açıcı değil. Meyve ve sebzelerin yaklaşık %35’i sofraya ulaşamadan kayboluyor ya da çöpe gidiyor. Günde yaklaşık 12 milyon ekmeğin israf edildiği ülkede, bu rakam yılda 4 milyar 380 milyon ekmeğe tekabül ediyor. TİSVA’nın verilerine göre, eğer çöpe giden gıda miktarı %5 azaltılabilirse, on milyarlarca lira tasarruf elde edilebilir ve 900 bin ailenin bir yıllık geçim gideri karşılanabilir.

Gıda İsrafı Nasıl Önlenebilir?

Raporda, israfın önlenmesi için şu öneriler öne çıkıyor: İhtiyaçtan fazla gıda ürünlerinin alınmaması, gıdaların iyi saklanması, uzun süreli saklamalarda derin dondurucu ve poşet kullanılması, ekmeklerin dilimlenerek tüketilmesi ve kuruyan ekmeklerin değerlendirilmesi.

Uzman Görüşleri

Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ramazan Bingöl, gıda israfının sanılandan çok daha büyük bir sorun olduğunu belirterek, “Aslında gıda israfı 23 milyon ton olarak açıklanıyor ama bu rakamın en az 2 katı olduğunu düşünüyorum” dedi. Bingöl, açık büfelerde israfın ciddi boyutlara ulaştığını ve her insanın tabağında tasarruf sağlanması gerektiğini vurguladı.

Sürekli Bir Politika Gerekiyor

Bingöl, israfla mücadele için milli bir uyanış gerektiğini belirterek, gıda bankacılığı ve sürdürülebilir gıda israfı önleme politikaları üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bu bağlamda yapılacak çalışmalar, Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu tarafından Cumhurbaşkanına sunulacak.

Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

Ramazan Bingöl, çalışmaları birkaç aya kadar tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, gıda bankacılığına ilişkin bazı önemli konular üzerinde yapacakları çalışmalara değindi. Gıda israfına karşı sürdürülen bu mücadele, Türkiye’nin milli güvenlik meselesi haline geldiği konusunda fikir birliği sağlanması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu, Türkiye'de yıllık 23 milyon tona ulaşan gıda israfının önlenmesi için çalışma başlattı. Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programının (WFP) 2025 Küresel Görünüm Raporu 2024 yılında 74 ülkede 343 milyon kişinin akut gıda güvensizliği yaşadığını, bu sayının 2023'e göre yüzde 10 arttığını ortaya koyuyor. BM Çevre Programı (UNEP) ise dünya genelinde her yıl 1,5 milyar ton gıdanın israf edildiğini, her 5 tabaktan birisinin çöp olduğunu belirtiyor. Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ramazan Bingöl, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu, Türkiye'de yıllık 23 milyon tona ulaşan gıda israfının önlenmesi için çalışma başlattı. Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programının (WFP) 2025 Küresel Görünüm Raporu 2024 yılında 74 ülkede 343 milyon kişinin akut gıda güvensizliği yaşadığını, bu sayının 2023'e göre yüzde 10 arttığını ortaya koyuyor. BM Çevre Programı (UNEP) ise dünya genelinde her yıl 1,5 milyar ton gıdanın israf edildiğini, her 5 tabaktan birisinin çöp olduğunu belirtiyor. Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ramazan Bingöl, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.