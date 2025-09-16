Türkiye'den Cenevre'de: İsrail'in dokunulmazlığına son verilsin

Yayın Tarihi: 16.09.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 14:56
BM İnsan Hakları Konseyi 60. Oturumu'nda Burak Akçapar'tan sert uyarı

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Cenevre'de devam eden Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 60'ıncı Oturumu kapsamında, 9 Eylül'de İsrail'in Katar'ı hedef alan saldırısına ilişkin düzenlenen acil durum toplantısında konuştu.

"Türkiye, hesap verebilirlik ve uluslararası toplumun İsrail'in dokunulmazlığına son vermek, daha fazla saldırganlık ve tırmanışı önlemek için acil ve somut önlemler alınması çağrısını yineliyor."

Akçapar, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ortak açıklamasına ve İsrail'in Katar'a yönelik saldırısını kınayan küresel duruşa katıldığını vurguladı. Ayrıca Katar Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Maryam bint Ali bin Nasser Al Misnad, BM İnsan Hakları Komiseri Volker Türk ve Özel Prosedürler Koordinasyon Komitesi adına konuşan BM Raportörü Jovana Jezdimirovic Ranito'ya gerçekleri aktardıkları için teşekkür etti.

"Katar'ın egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu menfur saldırı, uluslararası hukukun açık bir ihlali olmasının yanı sıra, İsrail'in yayılmacı politikalarının ve terörizmi bir devlet politikası olarak benimsediğinin de açık bir kanıtıdır."

Akçapar, İsrail'in devam eden saldırganlığının ve soykırım niyetinin Gazze'deki insani krizi daha da ağırlaştırdığını belirtti. Türkiye'nin dayanışmasını bir kez daha teyit eden Büyükelçi, İsrail'in şiddetinin artık Filistin ile sınırlı kalmayıp bölgeyi istikrarsızlaştırdığını söyledi.

"İsrail'in şiddet politikaları, artık Filistin ile sınırlı değil, Lübnan, Suriye, İran, Yemen, Tunus ve son olarak arabulucu devlet Katar da dahil olmak üzere daha geniş bir bölgeyi istikrarsızlaştırıyor. Arabuluculara yardımcı olmak yerine onları bombalamak kabul edilemez."

Akçapar, İsrail'in uygulamaya devam ettiği cezasız kalan şiddetin uluslararası barış ve güvenliğe, ayrıca kurallara dayalı uluslararası düzene ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

"Uluslararası hukuka karşı böylesi bir saygısızlığın, günümüzü tanımlayan yeni normal haline gelmesine izin verebilir miyiz? Türkiye, hesap verebilirlik ve uluslararası toplumun İsrail'in dokunulmazlığına son vermek, daha fazla saldırganlık ve tırmanışı önlemek için acil ve somut önlemler alınması çağrısını yineliyor."

