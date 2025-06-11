Türkiye'den Endonezya'ya 48 Adet KAAN Uçak İhracatı Gerçekleşti

Türkiye'den Endonezya'ya Milli Uçak İhracı

Türkiye ile Endonezya arasında imzalanan yeni anlaşma çerçevesinde, 48 adet milli muharip uçak KAAN Endonezya'ya ihraç edilecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu adım uluslararası arenada stratejik bir başarı olarak değerlendirilmektedir.

KAAN Uçaklarının Teslimatı ve Özellikleri

Endonezya'nın Cakarta şehrinde gerçekleştirilen INDO Defence 2025 fuarında yapılan anlaşma ile 48 adet KAAN 5. nesil savaş uçağının teslimatı 120 ay içinde gerçekleştirilecek. Bu uçaklarda milli imkanlarla üretilecek motor bulunacak.

İmza törenine Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Şuay Alpay ile TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu katıldı.

Teknoloji Transferi ve Stratejik İşbirliği

Anlaşma, KAAN uçaklarının teslimatının yanı sıra Endonezya'ya havacılık alanında teknoloji transferini de kapsayacak. Türkiye ve Endonezya'nın gerçekleştireceği stratejik işbirliği ile bilgi paylaşımı ve yerel kabiliyetlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Öte yandan, anlaşma kapsamında KAAN'ın üretiminde Endonezya'nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden yararlanılacak.

TUSAŞ Genel Müdürü'nden Açıklamalar

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişinin gökyüzünün ötesine taşındığını belirtti. Demiroğlu, “Bu imza, Türkiye'nin dost ve müttefik ülkelerin de güven kaynağı olduğu anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde her teslimatın Türkiye'nin teknolojide ve stratejik ortaklıklardaki imzasını taşıdığını vurguladı.

KAAN'ın Öne Çıkan Özellikleri

Türk mühendisliğinin en üst noktasını temsil eden KAAN, yüksek manevra kabiliyeti, düşük radar görünürlüğü (stealth) ve yapay zeka destekli aviyonikleri ile dikkat çekiyor. Hava-hava ve hava-yer görevlerinde üstün başarı sağlaması beklenen KAAN, Türkiye'nin savunma alanındaki tam bağımsızlık vizyonunun en önemli simgelerinden biri konumundadır.

İlk uçuşunu 21 Şubat 2024'te gerçekleştiren KAAN, ilerleyen aşamalarında milli motorun entegrasyonu ile tamamen milli hale gelecek ve ihracat potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

Türkiye ile Endonezya arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Endonezya'ya 48 milli muharip uçak KAAN ihraç edilecek. Cakarta'da gerçekleştirilen imza törenine TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan (sağ 3) ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu (solda) katıldı.

Türkiye ile Endonezya arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Endonezya'ya 48 milli muharip uçak KAAN ihraç edilecek. Cakarta'da gerçekleştirilen imza törenine TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan (sağ 3) ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu (solda) katıldı.