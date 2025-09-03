DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
47,96 0,03%
ALTIN
4.674,14 0,02%
BITCOIN
4.562.031,02 0,52%

Türkiye'den Sudan'daki Jebel Marra Toprak Kayması İçin Taziye

Dışişleri Bakanlığı, Jebel Marra'daki toprak kaymasında yaşamını yitirenler için Sudan halkına başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 08:57
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 08:57
Türkiye'den Sudan'daki Jebel Marra Toprak Kayması İçin Taziye

Türkiye'den Sudan'daki Jebel Marra Toprak Kayması İçin Taziye

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

"Sudan'ın Orta Darfur eyaletinin Jebel Marra bölgesinde meydana gelen toprak kayması sonucunda çok sayıda Sudanlının hayatını kaybetmesinden ve oluşan zarardan büyük üzüntü duyuyoruz."

Açıklamada, hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet dilendi, Sudan halkına başsağlığı dilekleri sunuldu.

Egemenlik Konseyi'nin açıklaması

Sudan Egemenlik Konseyi, ülkenin batısındaki Orta Darfur eyaleti Cebel Marra bölgesinde meydana gelen heyelan felaketinde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İLGİLİ HABERLER

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne Uzunköprü'de biçerdöver kazası: 64 yaşındaki Ahmet Arıcan hayatını kaybetti
2
Ardahan'da arazide ölü bulunan Erhan Gökdemir olayında 3 şüpheli gözaltına alındı
3
Erdoğan, Beştepe'de Mevlid-i Nebi Haftası Açılışına Katılıyor
4
Türkiye-UNODC Anlaşması Resmi Gazete'de: Kültürel Miras İçin Nakdi Destek
5
İsrail Ordusu UNIFIL Personeli Yakınına 4 El Bombası Attı
6
Rubio, Lammy ve Barrot ile Görüştü: ABD'den Filistin'in Tek Taraflı Tanınmasına Ret

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter