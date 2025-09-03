Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) 2025-2026 eğitim öğretim dönemi burs programları için başvurular resmen başladı. Vakıf, maddi, akademik, sosyal ve kültürel destek sunan çeşitli programlarla lisans ve lisansüstü öğrencilerine burs imkanı sağlıyor.

Hangi programlara başvurulabilir?

Başvurabilecek programlar arasında İlahiyat Akademi, İlahiyat Akademi Destek, Özel Destek Akademi, Özel Destek Başarı, Uluslararası AİHL Mezun Akademi ve Lisansüstü İlahiyat Akademi yer alıyor. Tüm programlar lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim gören öğrencilere açıktır.

Başvuru süreci ve başvuru koşulları

Başvurular 26 Eylül tarihine kadar çevrim içi olarak kabul edilecek. Başvurular, TDV, Diyanet İşleri Başkanlığı ve üniversiteler işbirliğiyle yürütülen program kapsamında diyanetburslari.tdv.org internet adresi üzerinden alınmaktadır.

Vakıf tarafından sağlanacak burs desteği program kapsamında 9 ila 12 ay süreyle verilecektir. Başvuru süreci, koşullar ve programa ilişkin tüm detaylar aynı internet sitesi üzerinden duyurulmaktadır.

