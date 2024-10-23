DOLAR
34,22 -0,04%
EURO
36,98 0,07%
ALTIN
3.035,18 -0,36%
BITCOIN
2.270.873,54 1,76%

Türkiye Ekonomisi ve Güvenlik Önlemleri Gündemde

Türkiye'deki ekonomik kayıplar ve güvenlik önlemleri üzerine önemli gelişmeler.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 10:45
Türkiye Ekonomisi ve Güvenlik Önlemleri Gündemde

TÜRKİYE EKONOMİSİ

FETÖ tarafından Türkiye ekonomisine verilen zarar 500 milyar doları aştı. Türk ekonomisi, paralel yapılanmanın düzenlediği 17-25 Aralık operasyonları ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından önemli yaralar aldı.

Gelişmeler

  • 17-25 Aralık operasyonları: Türkiye'ye maliyeti 120 milyar dolar.
  • 15 Temmuz darbe girişimi: Tahmini maliyet 400 milyar dolardan fazla.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, darbe sürecinin kişi başına gelirde kayıplara ve Türkiye’nin yatırım çekme potansiyelinin zedelenmesine yol açtığını belirtti.

MALİ SUÇLARLA MÜCADELE

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), FETÖ/PDY'nin mali yapılanmasına karşı aktif mücadele yürütüyor. 2022-2024 yılları arasında bu kapsamda 6 bin 936 rapor oluşturuldu ve toplamda 693 kişinin mal varlığı donduruldu.

ULAŞIM VE TARIM YATIRIMLARI

Türkiye'nin ulaştırma programları için 2025 yılında 662,6 milyar lira harcama planlanıyor. En büyük bütçe ise kara yolu ulaşımına ayrılmış durumda.

Öte yandan tarımsal desteklere bütçeden 135 milyar lira ayrıldı. Uzmanlar, bu yatırımların çiftçilere yönelik kalkınma yatırımları için kullanılması gerektiğini vurguladı.

SİBER GÜVENLİK TATBİKATLARI ARTACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, önümüzdeki yıllarda uluslararası alanda siber güvenlik tatbikatları düzenlemeye devam edecek.

BM’DEN AÇIKLAMALAR

Birleşmiş Milletler, İsrail’in Gazze’nin kuzeyine insani yardım girişlerini engellediğini duyurdu. Cenevre'den yapılan açıklamada, ekim ayının ilk 20 gününde sadece 4 insani yardım misyonuna izin verildiği bildirildi.

ASELSAN’DAN YERLİ ÜRETİM

ASELSAN, SAHA EXPO’ya getirilen millileştirilmiş 30 ürünü sergiledi. Genel Müdür Ahmet Akyol, bunun yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri ile ihracat sözleşmesi imzaladıklarını açıkladı.

GALATASARAY'DAN DESTEK ÇAĞRISI

A Milli Kadın Futbol Takımı kalecisi Selda Akgöz, taraftarlara tarihi Ukrayna maçı için destek çağrısında bulundu.

Bu kapsamda, Cumhuriyet'in kadınlarının gücünü gösterme zamanı olarak nitelendirilen bu maçta büyük bir destek gerektiği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırşehir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu
2
Boeing'in İletişim Uydusu Yörüngede Parçalandı
3
Amasya'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
4
Saraybosna, National Geographic'in 2025'te Ziyaret Edilecek Yerler Arasında "Dünyanın En İyisi" Seçildi
5
İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısında İki BM Çalışanı Hayatını Kaybetti
6
Çorlu'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı
7
Japonya'daki Havalimanında Tarihi Bomba Patlaması

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı