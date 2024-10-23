Türkiye Ekonomisi ve Güvenlik Önlemleri Gündemde

TÜRKİYE EKONOMİSİ

FETÖ tarafından Türkiye ekonomisine verilen zarar 500 milyar doları aştı. Türk ekonomisi, paralel yapılanmanın düzenlediği 17-25 Aralık operasyonları ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından önemli yaralar aldı.

Gelişmeler

17-25 Aralık operasyonları: Türkiye'ye maliyeti 120 milyar dolar.

Türkiye'ye maliyeti 120 milyar dolar. 15 Temmuz darbe girişimi: Tahmini maliyet 400 milyar dolardan fazla.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, darbe sürecinin kişi başına gelirde kayıplara ve Türkiye’nin yatırım çekme potansiyelinin zedelenmesine yol açtığını belirtti.

MALİ SUÇLARLA MÜCADELE

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), FETÖ/PDY'nin mali yapılanmasına karşı aktif mücadele yürütüyor. 2022-2024 yılları arasında bu kapsamda 6 bin 936 rapor oluşturuldu ve toplamda 693 kişinin mal varlığı donduruldu.

ULAŞIM VE TARIM YATIRIMLARI

Türkiye'nin ulaştırma programları için 2025 yılında 662,6 milyar lira harcama planlanıyor. En büyük bütçe ise kara yolu ulaşımına ayrılmış durumda.

Öte yandan tarımsal desteklere bütçeden 135 milyar lira ayrıldı. Uzmanlar, bu yatırımların çiftçilere yönelik kalkınma yatırımları için kullanılması gerektiğini vurguladı.

SİBER GÜVENLİK TATBİKATLARI ARTACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, önümüzdeki yıllarda uluslararası alanda siber güvenlik tatbikatları düzenlemeye devam edecek.

BM’DEN AÇIKLAMALAR

Birleşmiş Milletler, İsrail’in Gazze’nin kuzeyine insani yardım girişlerini engellediğini duyurdu. Cenevre'den yapılan açıklamada, ekim ayının ilk 20 gününde sadece 4 insani yardım misyonuna izin verildiği bildirildi.

ASELSAN’DAN YERLİ ÜRETİM

ASELSAN, SAHA EXPO’ya getirilen millileştirilmiş 30 ürünü sergiledi. Genel Müdür Ahmet Akyol, bunun yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri ile ihracat sözleşmesi imzaladıklarını açıkladı.

GALATASARAY'DAN DESTEK ÇAĞRISI

A Milli Kadın Futbol Takımı kalecisi Selda Akgöz, taraftarlara tarihi Ukrayna maçı için destek çağrısında bulundu.

Bu kapsamda, Cumhuriyet'in kadınlarının gücünü gösterme zamanı olarak nitelendirilen bu maçta büyük bir destek gerektiği vurgulandı.