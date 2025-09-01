DOLAR
Türkiye ekonomisi yüzde 4,8 büyüdü — 2025 2. çeyrek

TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi 2025 ikinci çeyrekte yüzde 4,8 büyüyerek büyüme trendini 20 çeyreğe taşıdı; GSYH cari fiyatla 14 trilyon 578 milyar 556 milyon lira oldu.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 10:33
Türkiye ekonomisi yüzde 4,8 büyüdü — 2025 2. çeyrek

Türkiye ekonomisi 2025 ikinci çeyrekte yüzde 4,8 büyüdü

TÜİK, 2025 yılının ikinci çeyreğine (Nisan-Haziran) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre GSYH, zincirlenmiş hacim endeksiyle geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8 artış gösterdi ve Türkiye ekonomisi büyüme trendini 20 çeyreğe taşıdı.

Gsyh'nin cari fiyatla değeri

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 43,7 artarak 14 trilyon 578 milyar 556 milyon lira seviyesine yükseldi. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri, cari fiyatlarla ABD doları bazında 377 milyar 622 milyon olarak kaydedildi.

Sektörel büyüme görünümü

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2025 ikinci çeyrekte yıllık bazda zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat toplam katma değeri yüzde 10,9, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 7,1, sanayi sektörü yüzde 6,1, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5,4 arttı. Ayrıca ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 3, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,6 ve diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,1 artış gösterirken; tarım sektörü yüzde 3,5 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,2 azaldı.

Beklentiler ve revizyon

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler 2025 ikinci çeyrekte yıllık bazda Türkiye ekonomisinin yüzde 3,87 büyüyeceğini öngörmüştü. Açıklanan verilerle ekonomi beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti. Öte yandan TÜİK, geçmiş çeyreklere ilişkin büyüme verilerinde revizyona gitti.

Geçmiş çeyrek verileri

TÜİK'in açıkladığı geçmiş çeyrek verileri (yıllar ve çeyrekler itibarıyla):

Yıllar1. Çeyrek2. Çeyrek3. Çeyrek4. ÇeyrekYıllık2021822,48,210,411,820227,87,64,13,15,4202344,66,54,95,020245,32,32,83,23,320252,34,8(Sürecek)

Sonuç olarak, 2025 ikinci çeyrek büyümesiyle birlikte Türkiye ekonomisi 20 çeyrektir süregelen büyüme trendini korumuş ve beklentilerin üzerinde bir performans sergilemiştir.

