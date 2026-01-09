Türkiye-Endonezya Ortak Dışişleri ve Savunma Toplantısı Ankara'da Başladı
İş birliği gündemi: siyaset, savunma ve güvenlik
Türkiye ile Endonezya arasında siyasi, savunma ve güvenlik alanlarındaki iş birliğini bütüncül bir bakışla ele almak amacıyla düzenlenen toplantı, Ankara'da başladı.
Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin katıldı.
Katılımcılar, aile fotoğrafı çekiminin ardından görüşmelere başladı. Toplantıda iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, bölgesel güvenlik ve savunma iş birlikleri kapsamlı şekilde ele alınacak.
