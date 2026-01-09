Türkiye-Endonezya Ortak Dışişleri ve Savunma Toplantısı Ankara'da

Türkiye ve Endonezya dışişleri ve savunma bakanları, siyasi, savunma ve güvenlik iş birliğini bütüncül değerlendirmek üzere Ankara'da bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 16:02
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 16:02
Türkiye-Endonezya Ortak Dışişleri ve Savunma Toplantısı Ankara'da Başladı

İş birliği gündemi: siyaset, savunma ve güvenlik

Türkiye ile Endonezya arasında siyasi, savunma ve güvenlik alanlarındaki iş birliğini bütüncül bir bakışla ele almak amacıyla düzenlenen toplantı, Ankara'da başladı.

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin katıldı.

Katılımcılar, aile fotoğrafı çekiminin ardından görüşmelere başladı. Toplantıda iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, bölgesel güvenlik ve savunma iş birlikleri kapsamlı şekilde ele alınacak.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

