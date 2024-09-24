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Türkiye Fuar Alanlarıyla Dünya Sıralamasında İlginç Konumda

Türkiye, fuar alanı büyüklüğünde Avrupa'da 6., dünyada 10. sırada; İstanbul ise yeni yatırımlarla dev bir fuar merkezi olmaya hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 09:57
Türkiye Fuar Alanlarıyla Dünya Sıralamasında İlginç Konumda

Türkiye'nin Fuar Alanları Sıralamasındaki Yerdir

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin fuar alanlarının büyüklüğü açısından Avrupa'da 6. ve dünya genelinde 10. sırada yer aldığını duyurdu. Ülkemiz, yaklaşık 767 bin metrekare kapalı fuar alanı kapasitesi ile dünya genelindeki alanların yüzde 1,7'sine, Avrupa'daki alanların ise yüzde 4,54'üne ev sahipliği yapmakta.

İstanbul Fuar Merkezi’nin Büyüme Potansiyeli

2023-2024 dönemi Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çerçevesinde yürütülen projeler kapsamında, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile işbirliği yapılarak alternatif fuar alanlarının geliştirilmesi gündemde. Yapılan çalışmalarda, İstanbul Fuar Merkezi'nin genişletme çalışmaları sonrası dünya genelinde 14. büyük fuar alanı olması bekleniyor.

Fuarcılık Sektörünün Ekonomideki Rolü

Fuarcılık, Türkiye ekonomisi açısından yüksek büyüme potansiyeli taşıyan bir sektör. 2023 Diğer Hizmetler ihracatı, önceki yıla göre %19 artışla 4,7 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl düzenlenen fuarlara 9 bin 137 doğrudan yabancı katılımcı iştirak etmiş ve yaklaşık 930 bin yabancı ziyaretçi kabul edilmiştir. İstanbul ise, doğrudan yabancı katılımcı sayısında yüzde 87 ile öne çıkıyor.

Uluslararası Rekabet ve Destek Mekanizmaları

Fuarcılığın ihracata katkısını artırmak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından çeşitli destekler sağlanıyor. 2022 yılında başlayan destek mekanizmaları, fuar organizatörlerinin rekabet gücünü artırmayı ve uluslararası pazarlarda daha fazla yer bulmalarını hedefliyor. Ağustos itibarıyla, Uluslararası Fuarcılık Birliği (UFI) belgeli fuar organizasyonu sayısı 59 olarak kaydedildi.

Yurt Dışı Etkinliklerde Yetkilendirme

Yurt Dışı Etkinlik Organizatörlerinin Yetkilendirilmesine ilişkin genelgenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Bakanlık tarafından 21 Ağustos itibarıyla 7 organizatöre geçici belgeler verilmiştir. Bu düzenleme, kamusal hizmetlerin sağlıklı yürütülmesini temin etmek amacıyla yapılmıştır.

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