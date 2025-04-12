Türkiye Gençler 7'li Ragbi Şampiyonası'nda Şampiyonlar Belirlendi

Türkiye Gençler 7'li Ragbi Şampiyonası Ortaca'da Gerçekleştirildi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, Türkiye Okul Sporları Federasyonu 2024-2025 faaliyet programında yer alan Türkiye Gençler 7'li Ragbi Şampiyonası başarılı bir şekilde düzenlendi. Şampiyona, Ortaca Ahmet Ateş Stadı'nda gerçekleştirildi ve erkekler ile kızlar kategorisinde toplamda 32 takım, ilk 4'e girmek için kıyasıya mücadele etti.

Erkekler Kategorisinde Trabzon Saffet Çebi MTAL Şampiyon Oldu

Erkekler finalinde Trabzon Saffet Çebi MTAL ile Muğla Gülşen Gökçe Spor Lisesi karşı karşıya geldi. Trabzon temsilcisi, rakibini 36-0 gibi net bir skorla yenerek birinciliği elde etti. Muğla Gülşen Gökçe, ikinci olurken; Antalya Spor Lisesi üçüncü ve Trabzon Arsin Anadolu Lisesi dördüncü sırayı aldı.

Kızlar Kategorisinde Kocaeli Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi Zirveye Yerleşti

Kızlar finalinde ise Kocaeli Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi, Antalya Spor Lisesi ile mücadele etti. Kocaeli temsilcisi, rakibini 24-0 yenerek şampiyonluk ipini göğüsledi. Antalya Spor Lisesi ikinci, Konya Spor Lisesi üçüncü, Ankara Dedekorkut Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Dereceye giren sporcuların ödüllerini Ortaca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen, Türkiye Ragbi Federasyonu Başhakemi Emin Erden, federasyon temsilcileri ve takım antrenörleri takdim etti.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Türkiye Okul Sporları Federasyonu 2024-2025 faaliyet programında yer alan Türkiye Gençler 7'li Ragbi Şampiyonası gerçekleştirildi. Ortaca Ahmet Ateş Stadı'nda yapılan şampiyonaya, kızlar ve erkekler kategorisinde 32 takım ilk 4'e girebilmek için mücadele etti.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Türkiye Okul Sporları Federasyonu 2024-2025 faaliyet programında yer alan Türkiye Gençler 7'li Ragbi Şampiyonası gerçekleştirildi. Ortaca Ahmet Ateş Stadı'nda yapılan şampiyonaya, kızlar ve erkekler kategorisinde 32 takım ilk 4'e girebilmek için mücadele etti.