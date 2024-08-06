Türkiye Gençlik Partisi'nin Hukuki Varlığı Sona Erdi

Türkiye Gençlik Partisi'nin Hukuki Sonu

Anayasa Mahkemesi, Türkiye Gençlik Partisi'nin (TGP) hukuki varlığının sona erdiğini duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, TGP'nin gerekli organlarını oluşturmaması ve ilk büyük kongresini zamanında gerçekleştirmemesi nedeniyle partinin kendiliğinden dağılması talebinde bulundu.

Dava Süreci ve Mahkeme Kararı

Dava sürecinde, Yüksek Mahkeme, Türkiye Gençlik Partisi'nden savunma talep etti fakat belirtilen süre içinde herhangi bir savunma sunulmadı. Anayasa Mahkemesi, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 121. maddesi ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 87. maddesi gereğince, partinin dağılmış sayılmasına ve hukuki varlığının sona ermesine karar verdi.

Menkul ve Gayrimenkul Malların Duruumu

Mahkeme ayrıca, yapılan değerlendirmelerin sonucunda Türkiye Gençlik Partisi'ne ait tüm mülklerin Hazine'ye devredilmesine de hükmetti.