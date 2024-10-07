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Türkiye Gezginler Kulübü'nden Boyabat ve Gerze'ye Ziyaret

Türkiye Gezginler Kulübü, Boyabat ve Gerze'yi keşfederek tarihi mekanları gezdi.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 13:28
Türkiye Gezginler Kulübü'nden Boyabat ve Gerze'ye Ziyaret

Türkiye Gezginler Kulübü'nden Tarihi Ziyaret

Türkiye Gezginler Kulübü üyeleri, Sinop'un Boyabat ve Gerze ilçelerini keşfe çıktı. Kulüp bünyesindeki 25 kişilik ekip, bu iki ilçenin tarihi ve turistlik mekanlarını gezerek önemli bilgiler edindi.

Boyabat'taki İlk Durak: Yaşayan Kültürel Miras Müzesi

Kulüp üyeleri, Boyabat Belediyesi’ne ait Yaşayan Kültürel Miras Müzesi’ni ziyaret etti. Müzede, görevlilerden sergilenen eserler hakkında bilgi aldılar. Ardından, Tarihi Boyabat Kalesi'ni gezmeye başladılar.

Tarihi Güzellikler

Boyabat'taki ziyaretlerini, tarihi evlerin bulunduğu Gazideretabaklı Köyü'nde tamamlayan ekip, burada da önemli gözlemler yaptı. Türkiye Gezginler Kulübü Başkan Yardımcısı Uğur Demircan, kulübün hedeflerinin Türkiye'nin zengin kültürel mirasını tanıtmak olduğunu belirtti.

Demircan, ziyareti değerlendirirken şöyle konuştu: "Boyabat'ın tanıtımı için önemli bir gezi düzenledik. 25 yıllık geçmişi olan kulübümüzden 25 arkadaşımızla bu organizasyonu gerçekleştirdik. Ziyaret ettiğimiz kale benzersiz bir kaçış tüneline sahip ve böyle bir yapı dünya genelinde nadir. Bu nedenle Boyabat'ı yeterince tanıtamadığımızı düşünüyorum."

Gerze'de Belediye Başkanı ile Buluşma

Kulüp üyeleri, Gerze ilçesinde de tarihi ve turistik mekanları ziyaret ederek, Belediye Başkanı Osman Belovacıklı ile bir araya geldi. Bu ziyarette, Gerze'nin potansiyelini değerlendirme fırsatı buldular.

Türkiye Gezginler Kulübü üyeleri Sinop'un Boyabat ve Gerze ilçelerini ziyaret ederek, tarihi ve...

Türkiye Gezginler Kulübü üyeleri Sinop'un Boyabat ve Gerze ilçelerini ziyaret ederek, tarihi ve turistlik mekanlarını gezdi. Kulüpten 25 kişilik ekip, Boyabat ilçesinde ilk olarak Boyabat Belediyesi Yaşayan Kültürel Miras Müzesi'ni gezerek buradaki görevliden müzeyle ilgili bilgi aldılar. Daha sonra Tarihi Boyabat Kalesi'ni gezen kulüp üyeleri, ilçedeki ziyaretlerini tarihi evlerin yer aldığı Gazideretabaklı köyünü gezerek tamamladı.

Türkiye Gezginler Kulübü üyeleri Sinop'un Boyabat ve Gerze ilçelerini ziyaret ederek, tarihi ve...

Türkiye Gezginler Kulübü üyeleri Sinop'un Boyabat ve Gerze ilçelerini ziyaret ederek, tarihi ve turistlik mekanlarını gezdi. Kulüpten 25 kişilik ekip, Boyabat ilçesinde ilk olarak Boyabat Belediyesi Yaşayan Kültürel Miras Müzesi'ni gezerek buradaki görevliden müzeyle ilgili bilgi aldılar. Daha sonra Tarihi Boyabat Kalesi'ni gezen kulüp üyeleri, ilçedeki ziyaretlerini tarihi evlerin yer aldığı Gazideretabaklı köyünü gezerek tamamladı.

Türkiye Gezginler Kulübü üyeleri Sinop'un Boyabat ve Gerze ilçelerini ziyaret ederek, tarihi ve...

Türkiye Gezginler Kulübü üyeleri Sinop'un Boyabat ve Gerze ilçelerini ziyaret ederek, tarihi ve turistlik mekanlarını gezdi. Kulüpten 25 kişilik ekip, Boyabat ilçesinde ilk olarak Boyabat Belediyesi Yaşayan Kültürel Miras Müzesi'ni gezerek buradaki görevliden müzeyle ilgili bilgi aldılar. Daha sonra Tarihi Boyabat Kalesi'ni gezen kulüp üyeleri, ilçedeki ziyaretlerini tarihi evlerin yer aldığı Gazideretabaklı köyünü gezerek tamamladı.

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