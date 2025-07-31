Türkiye-Gürcistan Karma Ekonomik Komisyonu 6. Dönem Toplantısı Tiflis'te Gerçekleştirildi

Türkiye-Gürcistan Hükümetlerarası Toplantısı Tiflis’te

Gürcistan'ın başkenti Tiflis’te, Türkiye-Gürcistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6. Dönem Toplantısı düzenlendi. Toplantı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivişvili tarafından yönetildi.

İşbirliği Alanları Görüşüldü

Yaklaşık iki saat süren toplantıda, iki bakan, alınan kararların protokolünü imzaladı. Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Uraloğlu, bu toplantıda Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkileri geliştirme konularını ele aldıklarını belirtti.

Uraloğlu, karayolu, demiryolu, denizcilik, havacılık ve iletişim alanlarında işbirliğiBakü-Tiflis-Kars demiryolu'nun etkinliğini artırma yollarını değerlendirdiklerini ifade etti. Ayrıca, iki ülke arasında geniş turizm imkanlarının mevcut olduğunu ve bu alandaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik atılacak adımları görüştüklerini belirtti.

Gürcü Bakan'ın Açıklamaları

Gürcü Bakan Kvrivişvili, toplantının verimli geçtiğini ifade ederek, Türkiye ve Gürcistan arasındaki ticaret ve diğer alanlarda işbirliğini ileriye taşıma yönünde görüşmeler yaptıklarını söyledi. Uraloğlu ve heyetini, Gürcistan’daki yerel ve uluslararası altyapı projeleri hakkında bilgilendirdiklerini aktardı ve bu toplantının sonuçlarının ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri artacağına dair umut taşıdığını vurguladı.

Başbakan Kobakhidze ile Görüşme

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’nun kabul etti. Kobakhidze, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesi ve ikili ticaretin geliştirilmesi konularında görüşmeler yapıldığını belirtti. Ayrıca, bölgesel ve stratejik altyapı projeleri üzerinde de çalışıldığını ifade etti.

Kobakhidze, Güney Kafkasya’daki barışın önemini vurgularken, Gürcistan hükümetinin bölgedeki kalıcı barış ve istikrar için diyaloğu teşvik etme konusunda kararlı olduğunu dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, Tiflis Büyükelçiliği’nde Gürcistan’daki Türk iş adamlarıyla bir toplantı gerçekleştirdikten sonra Tiflis’ten ayrıldı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Tiflis'te temaslarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu başbakanlıkta kabul etti

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Tiflis'te temaslarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu başbakanlıkta kabul etti