Türkiye ile Birleşik Krallık Eurofighter Typhoon İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Türkiye ile Birleşik Krallık Eurofighter Typhoon İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Erdoğan ve Starmer Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında, Eurofighter Typhoon savaş uçağı konusunda işbirliği anlaşması imzalandı.

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından imza töreniyle sonlandırıldı.

İmzalanan anlaşma, iki ülke arasındaki Eurofighter Typhoon programına ilişkin işbirliğini resmiyet kazandırdı. Törene katılan yetkililer tarafından anlaşma belgeye bağlandı ve iki lider tarafından imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ortak imzasıyla yürürlüğe giren bu adım, iki ülke ilişkilerinde savunma alanındaki işbirliğini işaret ediyor.

