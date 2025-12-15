DOLAR
42,7 -0,01%
EURO
50,17 -0,03%
ALTIN
5.957,25 -1,01%
BITCOIN
3.836.365,73 -1,34%

Türkiye ile Polonya Arasında Savunma İş Birliği Anlaşması İmzalandı

Türkiye ve Polonya savunma alanında iş birliği anlaşması imzaladı; Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Wadysaw Kosiniak-Kamysz katıldı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 13:29
Türkiye ile Polonya Arasında Savunma İş Birliği Anlaşması İmzalandı

Türkiye ile Polonya Arasında Savunma İş Birliği Anlaşması İmzalandı

Resmî ziyaret ve askerî törenle başlayan görüşmeler anlaşmayla sonuçlandı

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wadysaw Kosiniak-Kamysz arasında gerçekleşen görüşmelerin ardından, iki ülke arasında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Alanında İş Birliği Anlaşması" imzalandı.

Ankara'ya resmî bir ziyaret gerçekleştiren Kosiniak-Kamysz, Millî Savunma Bakanlığı'na gelişinde askerî törenle karşılandı. Karşılama töreni sonrasında her iki bakan baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Baş başa görüşmenin ardından, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wadysaw Kosiniak-Kamysz heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından taraflar anlaştı ve metin resmen imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti arasında savunma alanında işbirliği...

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti arasında savunma alanında işbirliği anlaşması imzalandı

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Ereğli'de Kurt Ağıla Girip 2 Koyunu Telef Etti
2
Erzurum Müzesinde 2 bin 500 yıllık 'Taş Baba' Heykeli İlgi Odağı
3
Kayseri'de 'Yan Bakma' Cinayeti: Tutuklama Talebiyle Dava Sürüyor
4
LC Waikiki'den Kadife ve Kaşe Kabanlarla Sonbahar-Kış Trendleri
5
Çıraktan Patrone: 45 Yıllık Pideci Ustası Hamit Tosun
6
Bolu Göynük’te Odun Yüklü Tır Kaygan Yolda Devrildi

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri