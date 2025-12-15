Türkiye ile Polonya Arasında Savunma İş Birliği Anlaşması İmzalandı

Resmî ziyaret ve askerî törenle başlayan görüşmeler anlaşmayla sonuçlandı

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wadysaw Kosiniak-Kamysz arasında gerçekleşen görüşmelerin ardından, iki ülke arasında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Alanında İş Birliği Anlaşması" imzalandı.

Ankara'ya resmî bir ziyaret gerçekleştiren Kosiniak-Kamysz, Millî Savunma Bakanlığı'na gelişinde askerî törenle karşılandı. Karşılama töreni sonrasında her iki bakan baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Baş başa görüşmenin ardından, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wadysaw Kosiniak-Kamysz heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından taraflar anlaştı ve metin resmen imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti arasında savunma alanında işbirliği anlaşması imzalandı