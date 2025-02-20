Türkiye, İlk İklim Kanunu Teklifini TBMM'ye Sundü: Yeni Düzenlemeler ve Cezalar

Türkiye, ilk "İklim Kanunu Teklifi" ile sera gazı emisyonlarına yönelik yeni düzenlemeler ve yaptırımlar getiriyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 16:59
Türkiye, İlk İklim Kanunu Teklifini TBMM'ye Sundü: Yeni Düzenlemeler ve Cezalar

Türkiye, İlk İklim Kanunu Teklifini TBMM'ye Sundü

Türkiye, ilk kez iklim değişikliği ile mücadele kapsamında hazırlanmış olan "İklim Kanunu Teklifi"ni Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Bu teklif, sera gazı emisyonlarının takibi için sıkı düzenlemeler ve ağır idari para cezalarını içeriyor.

Cezalar ve Sorumluluklar

Teklife göre, sera gazı emisyonlarına ilişkin yasaklara veya sınırlamalara aykırı davranan ve doğrulanmış emisyon raporunu süresi içerisinde sunmayan kişilere 500 bin liradan 5 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Bu önemli düzenleme, emisyon ticaret sistemi (ETS) kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Karbon Piyasası Düzenlemeleri

Teklifte, "Gönüllü karbon piyasaları ve denkleştirme" başlığı altında yeni düzenlemelere yer veriliyor. Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) çerçevesinde karbon kredileri aracılığıyla tahsisat yükümlülüklerinin hafifletilmesine imkan tanınacak. Bu sistemin detayları, İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından belirlenecek.

Gelirler ve Bütçeleme

Teklif ayrıca, sera gazı emisyon izni ve ETS'den elde edilen gelirlerin bütçeleştirilmesine dair hükümleri de içeriyor. Bu gelirlerin İklim Değişikliği Başkanlığı bütçesinde özel ödenek olarak kullanılacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı, bu ödeneklerin artırılması ve ertelenmesi konusunda yetkiye sahip olacak.

Yeşil Dönüşüm İhtiyacı

Teklif, Türkiye'nin yeşil dönüşümünü desteklemek amacıyla iklim dostu yatırımların teşvik edilmesi gerektiğini vurguluyor. Sera gazı emisyonlarının azaltımına yönelik mekanizmaların geliştirilmesi de öncelikli hedefler arasında.

Idari Yaptırımlar

İklim Kanunu Teklifinde, emisyon takibine yönelik yasaklara uymayanların ve ozon tabakasını inciten maddeleri kullananların karşılaşacağı idari yaptırımlara da yer verilmektedir. Bu hükümlere uymayanlara uygulanacak cezalar 120 bin liradan başlayarak 2,5 milyon liraya kadar yükselebiliyor.

Söz konusu düzenlemelerle birlikte, iklim değişikliği ile mücadelede daha etkili bir yol haritası oluşturulması hedefleniyor. İklim Değişikliği Başkanlığı, bu süreçte uluslararası standartlar ile işbirliğini artırmayı planlıyor.

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