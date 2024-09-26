Türkiye, İsrail ile Ticaretin Durdurulduğunu Açıkladı

Ticaret Bakanlığı, İsrail ile Ticaret İddialarını Yalanladı

Ticaret Bakanlığı, bazı basın organlarında Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretin devam ettiğine dair çıkan haberleri "komple yalan" olarak nitelendirdi. Bakanlık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu konuda önceden gerekli izahatların yapıldığını hatırlattı.

Proaktif Adımlar ve Ekonomik Savaş

Açıklamada, Türkiye'nin kısıtlama kararlarına karşın yapılan asılsız haberlerin "kötü niyetli" olduğu vurgulandı. Bakanlık, halkı yanıltmaya yönelik bu tür haberlerin, Türkiye'nin duruşunu zedelemeyi hedeflediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vurgusu

Türkiye'nin, uluslararası platformda insani yardımların Gazze'ye ulaşması için çabalarını sürdürdüğü ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daima mazlumların yanında olduğunu vurgulayan Bakanlık, Türkiye'nin Gazze'ye 60 bin tonu aşkın yardım gönderdiğini belirtti.

İhracat Süreçleri ve Gazete İddiaları

Bakanlık, Türkiye'nin iki Türk gemisinin Filistin'e ihracat yapacağını duyurdu. İzmir Nemrut Limanı'ndan hareket eden gemilerin, ilgili ihracat beyannamelerinde Filistin'i hedef olarak gösterdiği aktarıldı. Haberlerin Amacı ve Gerçekler

Bakanlık, yalan içeren medya iddialarının, ülke ekonomisine zarar vermeyi hedefleyen şer odakları tarafından yayımlandığını ifade etti. Yalan haberlerin, kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu da kaydedildi.

Bu açıklamalar, Türkiye’nin kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bakanlık, ülkemizin haklı duruşunu desteklemek yerine kötü niyetli haberlerle halkın vicdanına hitap eden bu cenaha yanıt vermekte kararlı.