Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması Toplantısı Ankara'da Yapılıyor

Türkiye ile İsveç arasında önemli bir toplantı

Türkiye ve İsveç arasında yarın Ankara'da gerçekleştirilecek olan Güvenlik Mekanizması toplantısının önemi oldukça büyük. Bu toplantı, iki ülkenin terörizm konusundaki işbirliğini geliştirmek amacıyla bakanlar seviyesinde ilk kez düzenleniyor.

Toplantının detayları

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard toplantıya başkanlık edecek. Görüşmeler, güvenlik alanındaki işbirliğinin artırılması ve özellikle PKK, PYD, YPG gibi terör örgütleriyle ilgili ilave adımların atılmasını içerecek.

İkili ilişkiler ve geçmiş mutabakatlar

Bu toplantı, 2023 NATO Vilnius Zirvesi'nde alınan kararlara dayanmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki görüşmelerde, Türkiye ile İsveç arasında yeni bir güvenlik mekanizmasının kurulması kararlaştırılmıştı.

Ayrıca, bu süreçte İsveç'in terörizmle mücadele konusundaki taahhütleri, Haziran 2022'de imzalanan Üçlü Mutabakat Zaptı ile yeniden değerlendirildi. İsveç, terörle mücadele mevzuatını güçlendirmeyi ve Türkiye ile tonlanan işbirliğini artırmayı taahhüt etti.

Ticaret ilişkileri

Bu yıl, Türkiye ile İsveç arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı kutlanırken, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 4,1 milyar dolar olması ve ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedeflenmektedir. Bu süreç içinde, İsveç Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumuna gelmiştir.

Sonuç olarak

Yarın gerçekleştirilecek olan bu önemli toplantı, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğini güçlendirecek ve terörizmle mücadelenin daha etkili bir hâle gelmesine katkıda bulunacaktır.