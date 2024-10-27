Türkiye Kart ile 18 İl Ulaşımda

Türkiye Kart'ın Genişlemesi Hedefleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelindeki toplu taşıma kartlarını bir araya getiren Türkiye Kart Projesi'nin kapsamının genişleyeceğini duyurdu. Yıl sonuna kadar 18 ilde daha kullanılabilecek olan Türkiye Kart, İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray, İzmir'de ise İzban gibi önemli ulaşım hatlarında geçerli olacak.

Proje ile Kart Karmaşasına Son

Uraloğlu, yaptığı açıklamada, bu projeyle birlikte Türkiye'nin 81 ilindeki toplu taşıma kartlarının tek bir çatı altında toplamayı hedeflediklerini belirtti. böylece Edirne'den Kars'a kadar her şehirde tek bir toplu taşıma kartı geçerli olacak.

Pilot İller ve İlgi

Projenin pilot illerinde olan Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul'da vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, bu illerde kısa sürede 47,265 Türkiye Kart satışı yapıldığını ve 118,273 seyahat gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ulaşımda Kolaylık

Türkiye Kart, vatandaşlara ulaşımda kolaylık sağlamak amacıyla PTT iş yerlerinde satışa sunulacak. Uraloğlu, şemasız Türkiye Kart'ın 40 lira, debit ve prepaid kartların ise 60 lira gibi sembolik bir ücretle alınabileceğini belirtirken, engelli, şehit yakını, gazi ve 65 yaş üstü gibi imtiyazlı gruplara yönelik kartlar için çalışmaların sürdüğünü de kaydetti.