Türkiye Kültür Yolu Festivali 2026'de Eskişehir'e Çok Yakışacak

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu'yu makamında ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2026 yılında Eskişehir'de düzenlenmesi süreci ve yapılacak projelere dair verimli bir görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Festivalin katkıları ve şehir vizyonu

Toplantıda festivalin Eskişehir'e sağlayacağı kültürel, sanatsal ve ekonomik katkılar ele alındı; etkinliğin kente ulusal ve uluslararası ölçekte önemli bir tanıtım fırsatı sunacağı vurgulandı.

Albayrak'ın açıklaması

Görüşme ile ilgili açıklama yapan Başkan Albayrak, Eskişehir’in sahip olduğu kültürel miras, sanatsal dinamizm ve yenilikçi ruhuyla Türkiye’nin en önemli kültür duraklarından biri olduğuna dikkat çekerek, "Eskişehir, kültürüyle ve sanata verdiği değerle her zaman öncü bir şehir olmuştur. Bu vizyon doğrultusunda, şehrimizi kültür ve sanatın merkezlerinden biri haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Bakan Yardımcımız Sayın Batuhan Mumcu’yla bir araya geldik. Kendisine misafirperverlikleri ve şehrimize olan ilgileri için şükranlarımı sunuyorum. 2026, Eskişehir’imiz için çok farklı bir yıl olacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2026 yılında Eskişehir’e çok yakışacak" ifadelerini kullandı.

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI DR. BATUHAN MUMCU'YA ZİYARETTE BULUNAN AK PARTİ ESKİŞEHİR İL BAŞKANI GÜRHAN ALBAYRAK, "TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ, 2026 YILINDA ESKİŞEHİR’E ÇOK YAKIŞACAK" DEDİ.