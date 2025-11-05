Türkiye Kültür Yolu Festivali 2026'de Eskişehir'e Çok Yakışacak

Albayrak, Bakan Yardımcısı Mumcu ile Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2026'da Eskişehir'de düzenlenmesi sürecini ve projeleri görüştü.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 17:11
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu'yu makamında ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2026 yılında Eskişehir'de düzenlenmesi süreci ve yapılacak projelere dair verimli bir görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Festivalin katkıları ve şehir vizyonu

Toplantıda festivalin Eskişehir'e sağlayacağı kültürel, sanatsal ve ekonomik katkılar ele alındı; etkinliğin kente ulusal ve uluslararası ölçekte önemli bir tanıtım fırsatı sunacağı vurgulandı.

Albayrak'ın açıklaması

Görüşme ile ilgili açıklama yapan Başkan Albayrak, Eskişehir’in sahip olduğu kültürel miras, sanatsal dinamizm ve yenilikçi ruhuyla Türkiye’nin en önemli kültür duraklarından biri olduğuna dikkat çekerek, "Eskişehir, kültürüyle ve sanata verdiği değerle her zaman öncü bir şehir olmuştur. Bu vizyon doğrultusunda, şehrimizi kültür ve sanatın merkezlerinden biri haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Bakan Yardımcımız Sayın Batuhan Mumcu’yla bir araya geldik. Kendisine misafirperverlikleri ve şehrimize olan ilgileri için şükranlarımı sunuyorum. 2026, Eskişehir’imiz için çok farklı bir yıl olacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2026 yılında Eskişehir’e çok yakışacak" ifadelerini kullandı.

