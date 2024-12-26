Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Takvimi Açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2025'te 20 şehri bir araya getireceğini duyurdu. Ersoy, "Amacımız, şehir sayımızı artırarak ülkemizin eşsiz kültür ve sanat varlığını, tarihini ve medeniyet mirasını dünyaya tanıtmak." dedi.

Bakan Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu yıl festival rotasına Malatya, Manisa, Mardin ve Kayseri şehirlerinin de katıldığını belirtti. Ersoy, bu şehirlerle birlikte tarih, kültür ve sanatın zenginliklerini keşfedeceklerini vurguladı.

Ersoy, ayrıca bu büyük festivale destek veren tüm paydaşlara ve katkı sağlayan yerli ve yabancı sanatçılara teşekkür ettiğini ifade ederek, "Kültür ve sanatın nabzı yine Türkiye'de atacak." şeklinde konuştu.

2023 Festival Programı

"Şehirde Festival Var" mottosuyla halkla buluşacak olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2023 takvimini aşağıdaki gibi belirledi:

5-13 Nisan: Adana

10-18 Mayıs: Mardin

17-25 Mayıs: Manisa

24 Mayıs-1 Haziran: Şanlıurfa

21-29 Haziran: Samsun

28 Haziran-6 Temmuz: Bursa

5-13 Temmuz: Trabzon

12-20 Temmuz: Van

2-10 Ağustos: Nevşehir

16-24 Ağustos: Erzurum

30 Ağustos-7 Eylül: Çanakkale

6-14 Eylül: Kayseri

13-21 Eylül: Gaziantep

20-28 Eylül: Ankara ve Konya

ve 27 Eylül-5 Ekim: İstanbul

4-12 Ekim: Malatya

11-19 Ekim: Diyarbakır

25 Ekim-2 Kasım: İzmir

1-9 Kasım: Antalya

Bu tarih aralığında festival, sanatseverlerle buluşarak, Türkiye'nin kültürel zenginliklerini kutlayacak.