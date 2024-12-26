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Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Takvimi Açıklandı

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2025'te 20 şehirde gerçekleştirilecek. Detaylar ve festival tarihinde yer alan şehirler açıklandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 13:50
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Takvimi Açıklandı

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Takvimi Açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2025'te 20 şehri bir araya getireceğini duyurdu. Ersoy, "Amacımız, şehir sayımızı artırarak ülkemizin eşsiz kültür ve sanat varlığını, tarihini ve medeniyet mirasını dünyaya tanıtmak." dedi.

Bakan Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu yıl festival rotasına Malatya, Manisa, Mardin ve Kayseri şehirlerinin de katıldığını belirtti. Ersoy, bu şehirlerle birlikte tarih, kültür ve sanatın zenginliklerini keşfedeceklerini vurguladı.

Ersoy, ayrıca bu büyük festivale destek veren tüm paydaşlara ve katkı sağlayan yerli ve yabancı sanatçılara teşekkür ettiğini ifade ederek, "Kültür ve sanatın nabzı yine Türkiye'de atacak." şeklinde konuştu.

2023 Festival Programı

"Şehirde Festival Var" mottosuyla halkla buluşacak olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2023 takvimini aşağıdaki gibi belirledi:

  • 5-13 Nisan: Adana
  • 10-18 Mayıs: Mardin
  • 17-25 Mayıs: Manisa
  • 24 Mayıs-1 Haziran: Şanlıurfa
  • 21-29 Haziran: Samsun
  • 28 Haziran-6 Temmuz: Bursa
  • 5-13 Temmuz: Trabzon
  • 12-20 Temmuz: Van
  • 2-10 Ağustos: Nevşehir
  • 16-24 Ağustos: Erzurum
  • 30 Ağustos-7 Eylül: Çanakkale
  • 6-14 Eylül: Kayseri
  • 13-21 Eylül: Gaziantep
  • 20-28 Eylül: Ankara ve Konya
  • 27 Eylül-5 Ekim: İstanbul
  • 4-12 Ekim: Malatya
  • 11-19 Ekim: Diyarbakır
  • 25 Ekim-2 Kasım: İzmir
  • 1-9 Kasım: Antalya

Bu tarih aralığında festival, sanatseverlerle buluşarak, Türkiye'nin kültürel zenginliklerini kutlayacak.

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