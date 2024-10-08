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Türkiye Kültür Yolu Festivalleri: 1 Milyon Ziyaretçi Sanatla Buluştu

Kültür Yolu Festivalleri, Ankara ve İstanbul'da 1 milyondan fazla ziyaretçi çekti. Selim Terzi, etkinliklere dair detayları paylaştı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 11:08
Türkiye Kültür Yolu Festivalleri: 1 Milyon Ziyaretçi Sanatla Buluştu

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nde Rekor Ziyaretçi Sayısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin Ankara ve İstanbul etaplarında toplam 1 milyonun üzerinde ziyaretçiye ulaşıldığını açıkladı.

Festivallerin Detayları

Terzi, festivallerin herkesin kültür sanatla buluşmasını hedeflediğini ve bu doğrultuda Ankara Kültür Yolu Festivali'nin 29 Eylül, İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin ise 6 Ekim'de sona erdiğini belirtti. Her iki şehirdeki katılımcı sayıları göz önüne alındığında sanatçıların ve katılımcıların büyük bir memnuniyetle festival süreçlerini geçirdiği vurgulandı.

Sanat Etkinlikleri ve Ziyaretçi Sayıları

Festivalde yer alan Picasso, Frida Kahlo ve Andy Warhol sergileri, ziyaretçilere büyük mutluluk sundu. Sebastiao Salgado, İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne katılarak etkinliğe değer kattı. Selim Terzi, Atatürk Kültür Merkezi'nin restorasyon sonrası fonksiyonel bir sanat alanı haline geldiğinin altını çizdi. Festival sırasında burada 140 bin ziyaretçi ağırlandı.

Ankara ve İstanbul'daki Konserler

Ankara'daki açık hava konserlerine ise günlük 30 binin üzerinde katılım olduğuna dikkat çeken Terzi, konserlerin toplamda yaklaşık 200-250 bin kişi tarafından izlendiği bilgisini paylaştı. Festival, açık havada gerçekleştirilen etkinliklerle herkesin ulaşabileceği bir kültür sanat şöleni haline geldi.

Gelecek Dönemdeki Etkinlikler

Selim Terzi, Antalya ve İzmir'deki Kültür Yolu Festivalleri’nde de sahne alacak sergilerle sanatseverlerin buluşacağını belirtti. Gelecek yıl farklı şehirlerde düzenlenecek festival hazırlıkları hakkında bilgi vererek, 2025 ve 2026 yılı için özel etkinlikler planladıklarını sözlerine ekledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Ankara...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Ankara ve İstanbul'da sona eren Türkiye Kültür Yolu Festivali ve diğer illerdeki etkinliklere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu. Terzi, Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin Ankara ve İstanbul durağında 1 milyonun üzerinde ziyaretçiye ulaştıklarını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Ankara...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Ankara ve İstanbul'da sona eren Türkiye Kültür Yolu Festivali ve diğer illerdeki etkinliklere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu. Terzi, Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin Ankara ve İstanbul durağında 1 milyonun üzerinde ziyaretçiye ulaştıklarını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Ankara...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Ankara ve İstanbul'da sona eren Türkiye Kültür Yolu Festivali ve diğer illerdeki etkinliklere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu. Terzi, Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin Ankara ve İstanbul durağında 1 milyonun üzerinde ziyaretçiye ulaştıklarını bildirdi.

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