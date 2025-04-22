Türkiye Maarif Vakfı, Avustralya'da İkinci Kampüsünü Açtı

Türkiye Maarif Vakfı, Avustralya'da Yeni İki Kampüsle Güçleniyor

Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) bağlı Avustralya Uluslararası Maarif Okulları, Melbourne'ün Kilmore kasabasında yeni bir kampüs açtı. 2019 yılında Sydney kentinde eğitim vermeye başlayan ve yaklaşık 400 öğrenciye hizmet eden bu okulların Melbourne kampüsünün açılışı büyük bir törende gerçekleştirildi.

Köklü Bir Eğitim Kurumu

Yeni kampüs, 1889 yılından bu yana Victoria eyaletinde faaliyet gösteren köklü eğitim kurumlarından biri olan Kilmore Uluslararası Okulu'nun binalarında hizmet verecek. TMV, bu okul aracılığıyla toplamda 584 eğitim kuruma ulaşmış oldu.

TMV Avustralya Temsilcisi Tacettin Talha Günaydın, Anadolu Ajansı’na verdiği demeçte, “Biz Maarif'in 584’üncü okulunu Avustralya'da Melbourne'de açmış bulunuyoruz. Bunun haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz.” diyerek açılışın önemine vurgu yaptı.

Geleceğe Yatırım

Melbourne kampüsünün diğer binalarının da hizmete girmesiyle birlikte, yaklaşık 1000 öğrenci kapasitesine ulaşmayı planladıklarını belirten Günaydın, ilerleyen yıllarda Türkiye ve farklı ülkelerden yatılı uluslararası öğrencilere de kapılarını açmayı arzuladıklarını ifade etti.

Velilerden Gelen Yorumlar

Yeni okul hakkında görüşlerini paylaşan velilerden Figen Yıldız, “Böyle bir okul açıldığı için memnunuz.” diyerek olumlu hislerini belirtti. Diğer bir veli çifti olan Eyüp ve Gülcan Tekir ise çocuklarının hem Türkçeyi hem de tarihi öğrenecekleri bir eğitim alacak olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gülcan Tekir, “Böyle bir okulun açılmasından dolayı çok memnunuz. Zaten bekliyorduk, çocuğumuzun geleceği için çok iyi olacağını düşündüğümüz için bu okula verdik.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Maarif Vakfı Hakkında

2016 yılında kurulan Türkiye Maarif Vakfı, yurt dışında her düzeyde eğitim kurumu açmayı hedefleyen kamu destekli bir vakıf olarak faaliyet göstermektedir. Fen bilimleri, sosyal bilimler, bilişim, yerel kültür ve dil eğitimine önem veren vakıf, dünya genelinde B2 seviyesinde Türkçe öğreterek Türkiye'nin kültürel tanıtımına katkıda bulunmaktadır. 2025 itibarıyla 55 ülkede faaliyet gösteren vakfın, 584 eğitim kurumunda 70 binden fazla öğrencisi bulunmaktadır.

Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Avustralya Uluslararası Maarif Okulları, ülkedeki ikinci kampüsünü Melbourne'ün Kilmore kasabasında açtı. Avustralya'nın Sydney kentinde 2019 yılında eğitim vermeye başlayan ve yaklaşık 400 öğrencisiyle faaliyetine devam eden Avustralya Uluslararası Maarif Okullarının Melbourne kampüsünün açılışı için tören düzenlendi. Yeni açılan Melbourne kampüsü, 1889 yılından bu yana Victoria eyaletinin köklü eğitim kurumlarından biri olup Maarif Vakfı tarafından satın alınan 52 bin metrekarelik alana kurulu Kilmore Uluslararası Okulu binalarında hizmet verecek.

Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Avustralya Uluslararası Maarif Okulları, ülkedeki ikinci kampüsünü Melbourne'ün Kilmore kasabasında açtı. Avustralya'nın Sydney kentinde 2019 yılında eğitim vermeye başlayan ve yaklaşık 400 öğrencisiyle faaliyetine devam eden Avustralya Uluslararası Maarif Okullarının Melbourne kampüsünün açılışı için tören düzenlendi. Yeni açılan Melbourne kampüsü, 1889 yılından bu yana Victoria eyaletinin köklü eğitim kurumlarından biri olup Maarif Vakfı tarafından satın alınan 52 bin metrekarelik alana kurulu Kilmore Uluslararası Okulu binalarında hizmet verecek.