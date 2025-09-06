Türkiye Maarif Vakfı Somali'de: Maarif Okulları tersine beyin göçü sağlıyor

Türkiye Maarif Vakfı Somali'de geleceğin nesillerini yetiştiriyor

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Okulları, Somali'nin başkenti Mogadişu ve Hargeisa'daki üç kampüsüyle uluslararası eğitim sunarak ülkede nitelikli insan kaynağı yetiştiriyor. Kasım 2016'dan bu yana binden fazla mezun veren kurum, çok dilli ve modern eğitim yaklaşımıyla Somali'de tersine beyin göçüne katkıda bulunuyor.

Kampüsler ve uluslararası akreditasyon

TMV Somali Ülke Temsilcisi Selçuk Baş, Mogadişu'da iki, Hargeisa bölgesinde bir kampüslerinin bulunduğunu belirtti. Baş, vakfın okul öncesinden yükseköğretime kadar geniş bir yelpazede özgün program, kitap ve materyallerle eğitim verdiğini; TMV'nin 55 ülkede, 517 eğitim kurumunda 68 binden fazla öğrenciye ulaştığını ifade etti.

Baş, Mogadişu'daki iki kampüsün ülkenin OxfordAQA tarafından akredite edilmiş tek uluslararası okulu olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Uluslararası anlamda hem kalite açısından hem de akredite edilmiş tek okul Uluslararası Maarif Okuludur. Aynı zamanda Uluslararası IGCSE ve A-Level sınav merkezidir. OxfordAQA tarafından akredite edilmiştir. IGCSE ve A-Level sınavına girmek isteyen Somalili öğrencilerin yurt dışına veya komşu ülkelere gitmelerine artık gerek kalmayacak. Uluslararası Maarif Okulumuzda bu ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir."

Mezunların dönüşü ve ülke yönetimine katkı

Selçuk Baş, 2016'dan beri mezun olan öğrencilerinin yüzde 80'inin Türkiye'de üniversite eğitimi gördüğünü ve eğitimlerini tamamlayıp ülkelerine döndüklerini belirtti. Baş, "Bugün Somali'de bakandan milletvekillerine kadar birçok sektörde Türkiye mezunu arkadaşlarımız ve kardeşlerimiz bulunmaktadır. Onlarla ilişkilerimiz çok iyidir. Bu kişiler, Somali'nin gelecek nesillerini yetiştiren, aynı zamanda ülkeyi yöneten insanlardır." dedi.

Yerel liderlik ve burs imkanları

TMV Somali Okulu İnsan Kaynakları ve Dış İlişkiler Müdürü Mahmut Muhammed Şeyh Ali, Türkiye'de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olduğunu, 2012'de başladığı Türkiye eğitimini lisans ve yüksek lisansla tamamladıktan sonra 2019'da Somali'ye döndüğünü anlattı.

Ali, dönüş amacını şu sözlerle özetledi: "Avrupa'ya gitmek güzel fakat onlar kendi ülkelerini o hale getirdi. Biz de aldığımız o güzel eğitimi kendi ülkemize getirip ülkemizi imrenilecek hale getirmek niyetindeyiz."

Ali, öğrenci kabulünün Maarif giriş sınavı ile yapıldığını, babaları şehit olan çocukların ile liseye geçiş sınavlarında başarılı öğrencilerin burslu eğitim aldığını; ayrıca başarılı, ihtiyaç sahibi ve yetim öğrencilere destek verildiğini söyledi. Mülteci kamplarında yaşayan öğrencilerin de burslu eğitimlerini sürdürdüğünü belirtti.

Eğitim kalitesi ve başarı

Ali, öğrencilerin okula başladıklarında düşüncelerinin değiştiğini, hayal güçlerinin geliştiğini ve Türkiye'de lisans ile yüksek lisans eğitimlerini tamamlayıp döndüklerinde daha iyi yaşam koşullarına ulaştıklarını ifade etti. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ulusal sınavında Maarif öğrencilerinden birinin bölgesinde ikinci, ülke genelinde ise sekizinci olduğunun müjdesini verdi.

Son olarak Ali, "Maarif Okulları sayesinde Somali, tersine beyin göçü yaşıyor" diyerek okulların hem geleneksel hem modern eğitim yaklaşımlarını birleştirdiğini ve Somalice, İngilizce, Türkçe ve Arapça dersleriyle öğrencileri donanımlı bireyler olarak yetiştirdiklerini kaydetti.