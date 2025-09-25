Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 Tatbikatı: Seçkin Gözlemci Günü Muğla'da

Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2025 (Bahr El Sadaka) Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü Muğla'da, Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde icra edildi. Etkinlikler, tatbikatın deniz ve hava unsurlarının katılımıyla gerçekleştirilen selamlama ve geçiş töreniyle tamamlandı.

Tatbikatın amacı

TCG Oruçreis fırkateynindeki basın brifinginde konuşan Deniz Albay Ahmet Kaçar, etkinliğin Mısır Deniz Kuvvetleri ile icra edilen ikili fiili bir tatbikat olduğunu belirtti. Kaçar, tatbikatın hedefinin su üstü harbi, deniz altı savunma harbi ve hava savunma harbi taktiklerini denemek ve bu konulardaki karşılıklı eğitim ve işbirliğini geliştirmek olduğunu vurguladı.

Eğitim ve liman safhası

Kaçar, tatbikat kapsamında 22 ve 23 Eylül'de gerçekleştirilen liman safhasında sat eğitimleri, siber savunma, yapay zeka, insansız hava ve deniz araçlarının deniz harekatında kullanımına yönelik oturumların icra edildiğini bildirdi. Seyir safhasında ise asimetrik tehdit eğitimi, seyir gemicilik eğitimleri, su üstü, hava savunma ve deniz altı savunma harbi eğitimleri ile sat eğitimlerinin yapıldığını kaydetti.

Seçkin gözlemci günü

Seçkin gözlemci günü, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız ile Mısır Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Mohamed Hassan El-Sherbeny'nin Oruçreis fırkateyninden selamlanmasıyla başladı. Senaryo gereği, ENS Tahya fırkateyninden alınan ihbar üzerine gemiye helikopterden halatlarla Türk askeri personelin inişi sağlandı; Mısır kuvvetlerine bağlı personel ise gemiye denizden çıkarma yaptı. Tatbikatı başarıyla sonlandıran iki ülkenin askerleri gemi üzerinde Türkiye ve Mısır bayrağı açtı.

Bir başka eğitimde ise yan yana gelen gemiler arasında malzeme transferi (posta çantası) gerçekleştirildi. İki geminin sabit hızla seyri esnasında icra edilen bu eğitim de başarıyla tamamlandı. Seçkin gözlemci günü, deniz ve hava unsurlarının selamlama ve geçiş töreniyle sona erdi.

Önemli not

Bu tatbikat, iki ülke ordularının Akdeniz'de 13 yıl sonra düzenlediği ilk ortak tatbikat olma özelliğini taşıyor.