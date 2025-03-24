Türkiye NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutasını İlk Kez Üstleniyor

Türkiye, NATO'nun Dynamic Mariner/Flotex 25 tatbikatında Amfibi Görev Kuvveti komutasını alarak önemli bir adım attı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 13:11
Türkiye NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutasını İlk Kez Üstleniyor

Türkiye'nin NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutasını Üstlenmesi

NATO'nun her yıl düzenlediği ve deniz alanındaki en büyük tatbikatlarından biri olan Dynamic Mariner/Flotex 25, İspanya'nın Cadiz Körfezi'nde başladı. Türkiye, bu önemli tatbikatta ilk kez NATO Amfibi Görev Kuvveti'nin komutasını üstlenecek.

Büyük Katılım ve Askeri Hazırlık

Tatbikata Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Almanya, Hırvatistan, ABD, Fransa, Yunanistan, Portekiz ve İtalya gibi ülkelerden yaklaşık 4 bin asker, 30 askeri gemi, 2 denizaltı, amfibi birimler ve hava araçları katılıyor. Tatbikat 4 Nisan'a kadar sürecek.

İleri Teknolojinin Entegrasyonu

İspanya'nın Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikatta insansız araçlar gibi yeni teknolojilerin deniz operasyonlarına entegrasyonu test edilecek. NATO'ya karşı orta ve yüksek yoğunluklu bir senaryoda deniz gücünün yansıtılması ve deniz kontrolü uygulama kabiliyeti geliştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye’nin Katılımı

Türkiye, tatbikata TCG Sancaktar, TCG Bayraktar, TCG Oruçreis ve TCG Gaziantep gemileriyle katılmakta. Bu durum, Türkiye'nin askeri kapasitesini uluslararası arenada sergilemesi açısından büyük bir fırsat sunmakta.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe'de Gece Kuyumcu Soygunu: 2 Milyon Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı
2
Muş'ta Buzağıların Ücretsiz Küpelenmesi İçin Çalışmalar Başladı
3
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Tiran'da Ziyarete Açıldı
4
Lübnan Ordusu, Suriye Sınırındaki 6 Yasa Dışı Geçiş Yolunu Kapatıyor
5
Kaja Kallas'ın İsrail Ziyareti: AB'nin Güvenlik Mesajı
6
Harvard'da 80 Yahudi Öğretim Üyesi, Filistinli Aktivist Halil'in Tutuklanmasını Kınadı
7
El Kaide Üyesi Kardeşlerin Yargılanması Devam Ediyor

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı