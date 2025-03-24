Türkiye NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutasını İlk Kez Üstleniyor

Türkiye'nin NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutasını Üstlenmesi

NATO'nun her yıl düzenlediği ve deniz alanındaki en büyük tatbikatlarından biri olan Dynamic Mariner/Flotex 25, İspanya'nın Cadiz Körfezi'nde başladı. Türkiye, bu önemli tatbikatta ilk kez NATO Amfibi Görev Kuvveti'nin komutasını üstlenecek.

Büyük Katılım ve Askeri Hazırlık

Tatbikata Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Almanya, Hırvatistan, ABD, Fransa, Yunanistan, Portekiz ve İtalya gibi ülkelerden yaklaşık 4 bin asker, 30 askeri gemi, 2 denizaltı, amfibi birimler ve hava araçları katılıyor. Tatbikat 4 Nisan'a kadar sürecek.

İleri Teknolojinin Entegrasyonu

İspanya'nın Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikatta insansız araçlar gibi yeni teknolojilerin deniz operasyonlarına entegrasyonu test edilecek. NATO'ya karşı orta ve yüksek yoğunluklu bir senaryoda deniz gücünün yansıtılması ve deniz kontrolü uygulama kabiliyeti geliştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye’nin Katılımı

Türkiye, tatbikata TCG Sancaktar, TCG Bayraktar, TCG Oruçreis ve TCG Gaziantep gemileriyle katılmakta. Bu durum, Türkiye'nin askeri kapasitesini uluslararası arenada sergilemesi açısından büyük bir fırsat sunmakta.