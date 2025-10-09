Türkiye-Nijerya Ticari İlişkileri Güçleniyor: Hedef 5 Milyar Dolar

Türkiye-Nijerya Ticari İlişkileri Güçleniyor

Abuja'da MÜSİAD temsilcileri ile Nijeryalı iş insanları buluştu

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, MÜSİAD temsilcileri ile Nijerya'daki iş insanları katıldı. Toplantı, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesine yönelik somut adımların ele alındığı bir zemin sundu.

Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Poroy, Türkiye ile Nijerya arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesinin iki ülke için büyük önem taşıdığını vurguladı. Poroy, Nijerya'nın Afrika kıtasındaki ekonomik faaliyetler açısından stratejik bir konuma sahip olduğunu belirtti.

Poroy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılındaki Nijerya ziyaretinde ortaya konan hedefe işaret ederek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılmasının amaçlandığını hatırlattı. Bu hedef doğrultusunda Nijerya'daki Türk yatırımlarının artırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını söyledi.

Konuşmasında ayrıca, Türkiye'nin Afrika kıtasındaki yatırımları içinde Nijerya'nın payının yaklaşık %5 seviyesinde olduğuna dikkat çeken Poroy, bu oranın yükseltilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

