Türkiye'nin 2025 Vizyonu ve Diğer Gelişmeler

Türkiye'nin 2025 Vizyonu Belli Oldu

Gelecek yıl bölünmüş yol uzunluğunun 30 bin kilometreyi geçmesi ve toplam yol ağının 49 bin 793 kilometreye ulaşması bekleniyor. Ayrıca, otoyol uzunluğunun 2025'te 3 bin 796 kilometreye çıkarılması hedefleniyor.

İstanbul Havalimanı'nda Dikkat Çeken Rakamlar

İstanbul Havalimanı, bugüne kadar 317,7 milyondan fazla yolcu ağırladı. Açılışından bu yana gerçekleştirilen uçuş sayısı 2 milyon 144 bini geçti. 322'ye ulaşan uçuş noktalarıyla, 2022 ve 2023 yıllarında Avrupa'nın en fazla uçuş yapılan uluslararası havalimanı olma unvanını elde etti.

Ekonomik Gelişmelerin Takibi

Kasım ayında Merkez Bankası, yılın son Enflasyon Raporu'nu açıklayacak. Ayrıca, 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılacak. TÜİK tarafından açıklanacak veriler, ekonomi gündeminde üst sıralarda yer alacak.

İzmir'deki Deprem Yıl Dönümü

2020 yılında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem, Seferihisar ilçesi açıklarında 117 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Depremin üzerinden 4 yıl geçmiş olsa da kaybedilen canların acısı hala taze.

Togg'un İki Yılı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, yollara çıkışının ikinci yılını kutluyor. Son iki yılda satılan her üç elektrikli otomobilden biri Togg modeli oldu.

Barış Mesajı ve Tepkiler

ABD'deki bir Türk işletmesinin sahibi Naciye Emren, barış yanlısı bir mesajla tepki topladı. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin direktörü Selaedin Maksut, bu durumun sinyali olduğunu belirtti.

Muğla'da Su Ürünleri İhracatı

Muğla, su ürünleri üretiminde 472 milyon dolarlık ihracata ulaşarak önemli bir başarı elde etti. Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, ihracatın AB normlarına uygun yapıldığını vurguladı.

Çocuklarda Dijital Bağımlılık Sorunları

Uzmanlar, çocukların dijital bağımlılığının gelişim üzerindeki olumsuz etkilere dikkat çekti. Eğitimci İpek Coşkun Armağan, çocukların dil gelişiminde gerileme olduğunu belirtti.

Masal Anlatıcılığı Geleneği Sürüyor

Yazar Özgür Aras Tüfek, dedesinin anlatılarından ilham alarak masal anlatıcılığı yapıyor. 40 şehirde bu geleneği sürdürmeye çalıştığına dikkat çekti.

Yusuf Fehmi'nin Hedefleri

Avrupa şampiyonu milli halterci Yusuf Fehmi, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak ve dünya rekoru kırmak istediğini ifade etti.

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