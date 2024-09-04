Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'dan Barzani ile Verimli Görüşme

Büyükelçi İnan, IKBY Başbakanı Barzani ile yaptığı görüşmede ikili ilişkileri yorumladı ve Türk Kızılayı'nın projelerini anlattı.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 20:16
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 20:16
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'dan Barzani ile Verimli Görüşme

Bağdat Büyükelçisi İnan'dan Önemli Temaslar

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile Türkiye-Irak ilişkilerini ve bölgedeki gelişmeleri görüştü. İnan, bu verimli görüşmenin iki ülke arasındaki ilişkiler açısından önemine değindi.

Yetimhaneye Ziyaret ve Türk Kızılayı'nın Destekleri

Büyükelçi İnan, Erbil’de, Türk Kızılayı'nın katkılarıyla inşa edilen yetimhaneyi de ziyaret ederek burada kalan çocuklarla bir araya geldi. İnan, çocuklara hediye dağıtımında bulunarak Türk Kızılayı'nın düzenli yardımlarının süreceğini vurguladı.

Kültürel Temaslar Önemli

İnan, ziyareti sırasında tarihi Erbil Kalesi ve Selçuklu Devleti'ne ait Muzaffereddin Gökbörü türbesini de gezerek, kültürel ve tarihi mekanların önemine dikkat çekti. "Burada resmi temasların yanı sıra sosyal etkinliklerle kardeşlerimizle bir araya geliyoruz" dedi.

İLGİLİ HABERLER

Tiryakilere bir şok daha! Sigara bu tarihte 5 TL zam geliyor: En ucuz sigara 69 TL'ye yükseliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı En Az 38 Bin TL Maaş ile KPSS Şartsız 47 Memur Alımı Yapacak!

Theo James'in Sürpriz İstanbul Ziyareti

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi

TOGG'dan Eylül ayına özel kampanya! 700 bin TL'ye yüzde 0 faiz imkanıyla Togg'unuza kavuşun

Bu bankada parası olanın hesabına ay sonunda kemiksiz 4 bin 231 TL'ye trink diye yatacak!

O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını şimdi yayınladı: İşte başvuru şartları

Theo James'in Sürpriz İstanbul Ziyareti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 133 Zabıta Memuru Alımı İlanı Az Önce Geldi! En Az 35 Bin TL Maaş

A101 5-11 Eylül 2024 Kataloğu Yayımlandı! Süpürge, Yatak, Bebek Bezi, Un, Şeker, TV, Bisiklet, Tava ve Yüzlerce Ürün Çok Uyguna A101'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı En Az 38 Bin TL Maaş ile KPSS Şartsız 47 Memur Alımı Yapacak!

5 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Tiryakilere bir şok daha! Sigara bu tarihte 5 TL zam geliyor: En ucuz sigara 69 TL'ye yükseliyor