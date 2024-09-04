Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'dan Barzani ile Verimli Görüşme

Bağdat Büyükelçisi İnan'dan Önemli Temaslar

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile Türkiye-Irak ilişkilerini ve bölgedeki gelişmeleri görüştü. İnan, bu verimli görüşmenin iki ülke arasındaki ilişkiler açısından önemine değindi.

Yetimhaneye Ziyaret ve Türk Kızılayı'nın Destekleri

Büyükelçi İnan, Erbil’de, Türk Kızılayı'nın katkılarıyla inşa edilen yetimhaneyi de ziyaret ederek burada kalan çocuklarla bir araya geldi. İnan, çocuklara hediye dağıtımında bulunarak Türk Kızılayı'nın düzenli yardımlarının süreceğini vurguladı.

Kültürel Temaslar Önemli

İnan, ziyareti sırasında tarihi Erbil Kalesi ve Selçuklu Devleti'ne ait Muzaffereddin Gökbörü türbesini de gezerek, kültürel ve tarihi mekanların önemine dikkat çekti. "Burada resmi temasların yanı sıra sosyal etkinliklerle kardeşlerimizle bir araya geliyoruz" dedi.