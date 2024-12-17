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Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu'dan Katar Milli Günü Kutlaması

Büyükelçi Dr. Mustafa Göksu, 18 Aralık Katar Milli Günü'nü bir video mesajla kutladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 21:33
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 21:33
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu'dan Katar Milli Günü Kutlaması

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Katar Milli Günü'nü Arapça Kutladı

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, 18 Aralık Katar Milli Günü'nü Arapça bir video mesajla kutladı. Bu özel mesaj, Türkiye Doha Büyükelçiliğinin sosyal medya hesaplarından Türkçe altyazılı olarak yayımlandı.

Video paylaşımında, Katar ve Türkiye'nin tarihi ve turistik mekanlarına yer verilirken, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüntüleri de yer aldı.

Büyükelçi Göksu, mesajında Türkiye ve Katar arasındaki güçlü ortaklığın köklerinin ortak değerlere ve birlikte başarma vizyonuna dayandığını vurguladı. Emirlik kararına göre 2007 yılından beri her yıl 18 Aralık, ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

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