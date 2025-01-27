Türkiye'nin En Büyük Feribotları Van Gölü'nde Ticaretin Nabzını Tutuyor

Van Gölü'nde Ticaretin Canlanması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en büyük feribotlarının Van Gölü'nde hizmet vererek ticaretin canlanmasına önemli katkılar sağladığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, 'Sultan Alparslan' ve 'İdris-i Bitlisi' feribotlarının işletilmeye başlandığından bu yana toplam 417 bin 146 vagon ve 6 milyon 582 bin 540 ton yük taşıdığını belirtti.

Artan Taşımacılık Kapasitesi

Bakan, yaptığı yazılı açıklamada, İran ve ötesine demir yolu taşımacılığının bu feribotlarla gerçekleştirildiğini vurguladı. 2023 yılında 283 bin 459 ton yük taşındığını belirten Uraloğlu, 2024 yılında bu rakamın 476 bin 717 tona ulaşacağını tahmin ettiklerini ifade etti. Ayrıca 2023 yılına ait sefer sayısı 290 iken, 2024 yılında %26 artış göstererek 364 sefer gerçekleşeceği bildirildi.

Ticaret Hacminin Artışı

Uraloğlu, Türk mühendisleri tarafından projelendirilen bu feribotların Türkiye'nin deniz ulaşımını güçlendirip ticaret hacmini artırdığını belirterek, 'İran ve ötesine demir yoluyla başlıca MDF, çinko cevheri, demir çelik ürünleri, gıda, tahıl ve kimyasal ürünler ihraç edilmektedir.' dedi.

Hız ve Verimlilik

Her biri 50 vagon ve 350 yolcu taşıma kapasitesine sahip feribotların, taşıma kapasitesini ve seyir hızını artırırken yakıt tüketiminde azalma sağladığını kaydetti. 49 deniz mili olan Tatvan-Van hattındaki seyir süresinin 3,5 saate indiği bilgisini paylaştı.