DOLAR
35,73 -0,13%
EURO
37,59 -0,28%
ALTIN
3.181,06 -0,02%
BITCOIN
3.532.760,91 5,8%

Türkiye'nin En Büyük Feribotları Van Gölü'nde Ticaretin Nabzını Tutuyor

Feribotlar, Van Gölü'nde hizmete girdiğinden bu yana ticaret hacmini artırarak önemli başarılar elde etti.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 14:23
Türkiye'nin En Büyük Feribotları Van Gölü'nde Ticaretin Nabzını Tutuyor

Van Gölü'nde Ticaretin Canlanması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en büyük feribotlarının Van Gölü'nde hizmet vererek ticaretin canlanmasına önemli katkılar sağladığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, 'Sultan Alparslan' ve 'İdris-i Bitlisi' feribotlarının işletilmeye başlandığından bu yana toplam 417 bin 146 vagon ve 6 milyon 582 bin 540 ton yük taşıdığını belirtti.

Artan Taşımacılık Kapasitesi

Bakan, yaptığı yazılı açıklamada, İran ve ötesine demir yolu taşımacılığının bu feribotlarla gerçekleştirildiğini vurguladı. 2023 yılında 283 bin 459 ton yük taşındığını belirten Uraloğlu, 2024 yılında bu rakamın 476 bin 717 tona ulaşacağını tahmin ettiklerini ifade etti. Ayrıca 2023 yılına ait sefer sayısı 290 iken, 2024 yılında %26 artış göstererek 364 sefer gerçekleşeceği bildirildi.

Ticaret Hacminin Artışı

Uraloğlu, Türk mühendisleri tarafından projelendirilen bu feribotların Türkiye'nin deniz ulaşımını güçlendirip ticaret hacmini artırdığını belirterek, 'İran ve ötesine demir yoluyla başlıca MDF, çinko cevheri, demir çelik ürünleri, gıda, tahıl ve kimyasal ürünler ihraç edilmektedir.' dedi.

Hız ve Verimlilik

Her biri 50 vagon ve 350 yolcu taşıma kapasitesine sahip feribotların, taşıma kapasitesini ve seyir hızını artırırken yakıt tüketiminde azalma sağladığını kaydetti. 49 deniz mili olan Tatvan-Van hattındaki seyir süresinin 3,5 saate indiği bilgisini paylaştı.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ben-Gvir, Esir Yakınlarının Tepkisi Üzerine Toplantıyı Terk Etti
2
Filistinli Yetkili: Gazze'nin Kuzeyine Dönüş, İsrail'in Etnik Temizlik Planını Boşa Çıkardı
3
İBB Başkanı İmamoğlu Yangın ve Tutuklamalara Dair Açıklamalarda Bulundu
4
CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel Başkanlığı'nda Toplandı
5
Kadıköy'de Bıçaklama Olayında 2 Zanlı Tutuklandı
6
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Karahocagil, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
7
Ankara'da Ev Yangını: 8 Kişi Dumandan Etkilendi

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!