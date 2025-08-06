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Türkiye'nin En Erkenci Üzümü Trakya İlkeren'de Hasat Başladı

Tekirdağ'da Trakya İlkeren üzümünün hasadına başlandığı açıklandı. 40 ton rekolte bekleniyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 12:03
Türkiye'nin En Erkenci Üzümü Trakya İlkeren'de Hasat Başladı

Trakya İlkeren Üzümünde Hasat Dönemi

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü, Türkiye'nin en erkenci üzümü olarak bilinen "Trakya İlkeren" üzümünün hasadına başladı. Enstitüye ait bağlarda sabah saatlerinde işçiler tarafından özenle toplanan üzümler, kasalara doldurulup traktörlerle kent merkezindeki satış noktalarına gönderiliyor.

Üzümün Tarihi ve Değeri

Enstitü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya İlkeren üzümünün 1991 yılında ülke bağcılığına kazandırıldığını belirtti. Kiracı, ayrıca üzümün erken hasat edilmesinin piyasa değerini artırdığını ifade etti.

Erkenciliğin Önemi

Islah çalışmalarından sorumlu Dr. Onur Ergönül, üzümde erkenciliğin önemine değinerek, "Trakya İlkeren, Türkiye'nin ve dünyanın en erken olgunlaşan üzüm çeşitlerinden biridir. Erkencilik, piyasada yokluk döneminde bir üzüm çeşidini sunma avantajı sağlıyor" dedi.

Enstitü bağlarında yaklaşık 20 dekar alanda yetiştirilen Trakya İlkeren üzümünden bu yıl 40 ton rekolte bekleniyor. Ergönül, çeşit hakkında; "Siyah renkli ve çekirdekli, salkımları ortalama 600 gram civarında olan bu çeşit oldukça verimli" açıklamasını yaptı.

Trakya İlkeren üzüm hasadının bir hafta sürmesi bekleniyor.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde, Türkiye'nin en erkenci üzümü olarak bilinen "Trakya...

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde, Türkiye'nin en erkenci üzümü olarak bilinen "Trakya İlkeren" üzümünün hasadına başlandı. Trakya İlkeren, enstitüye ait bağlarda sabah saatlerinde işçiler tarafından hasat ediliyor.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde, Türkiye'nin en erkenci üzümü olarak bilinen "Trakya...

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde, Türkiye'nin en erkenci üzümü olarak bilinen "Trakya İlkeren" üzümünün hasadına başlandı. Trakya İlkeren, enstitüye ait bağlarda sabah saatlerinde işçiler tarafından hasat ediliyor.

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