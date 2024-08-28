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Türkiye'nin En Yaşlı Meşe Ağacı 1127 Yaşında

Bolu'nun Mengen ilçesinde bulunan sapsız meşe, 1127 yıllık tarihi ile dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:08
Türkiye'nin En Yaşlı Meşe Ağacı 1127 Yaşında

Bolu'daki Tarihi Meşe Ağacı

Bolu'nun Mengen ilçesinde yer alan ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2005 yılında tescillenen sapsız meşe ağacı, 1127 yılı aşkın bir süredir göğe yükseliyor. 16 metre yüksekliği ve 11,4 metre çevre genişliği ile Türkiye'nin en yaşlı meşe ağacı unvanını taşıyor.

Gökçesu Beldesi'nde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koruması altında olan bu meşe, Mamatlar Köyü Yaylası'nda bulunuyor. Yaklaşık 363 santimetre çapa sahip ağaç, anıt ağaçların bakım programı çerçevesinde güçlendirildi. Bu süreçte çürüyen kısımları onarıldı ve çevresi ilaçlandı.

Doğal Güzellikler

Doğal yayılış gösteren 18 meşe türü arasında yer alan sapsız meşe, 30 metreye kadar uzayabiliyor ve 2000 yıla kadar yaşayabiliyor. Palamutları bir yılda olgunlaşan bu ağaç türü, doğal güzelliklerin önemli bir parçasıdır.

Turizm Potansiyeli

Mamatlar köyü muhtarı Mehmet Bozkurt yaptığı açıklamada, tescilli meşe ağacı ve çevresinde bir hafta önce temizlik çalışmaları yapıldığını belirtti. Çocukluk döneminde bölgedeki canlılığın, hayvancılığın azalmasından dolayı azaldığını dile getiren Bozkurt, alanı turizme kazandırmak istediklerini vurguladı.

Ziyaretçilere Kolaylık

Bölgeye giden yolların mevcut olduğunu ifade eden Bozkurt, bu yolların bakımıyla alana yıl boyunca ulaşımın sağlanabileceğini söyledi. Sapsız meşenin korunması amacıyla çevresinin tel ile çevrilmesi için görüşmeler yürütüldüğünü de sözlerine ekledi.

Anıt ağaçların korunması için yapılan çalışmalara ek olarak, yangınlardan korunması adına alanın sürekli temiz tutulması gerektiği hatırlatıldı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde "Türkiye'nin en yaşlı meşe ağacı" olarak tescillenen 16 metre yüksekliğe...

Bolu'nun Mengen ilçesinde "Türkiye'nin en yaşlı meşe ağacı" olarak tescillenen 16 metre yüksekliğe ve 11,4 metre çevre genişliğine sahip 1127 yaşındaki ağaç zamana meydan okuyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde "Türkiye'nin en yaşlı meşe ağacı" olarak tescillenen 16 metre yüksekliğe...

Bolu'nun Mengen ilçesinde "Türkiye'nin en yaşlı meşe ağacı" olarak tescillenen 16 metre yüksekliğe ve 11,4 metre çevre genişliğine sahip 1127 yaşındaki ağaç zamana meydan okuyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde "Türkiye'nin en yaşlı meşe ağacı" olarak tescillenen 16 metre yüksekliğe...

Bolu'nun Mengen ilçesinde "Türkiye'nin en yaşlı meşe ağacı" olarak tescillenen 16 metre yüksekliğe ve 11,4 metre çevre genişliğine sahip 1127 yaşındaki ağaç zamana meydan okuyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde "Türkiye'nin en yaşlı meşe ağacı" olarak tescillenen 16 metre yüksekliğe...

Bolu'nun Mengen ilçesinde "Türkiye'nin en yaşlı meşe ağacı" olarak tescillenen 16 metre yüksekliğe ve 11,4 metre çevre genişliğine sahip 1127 yaşındaki ağaç zamana meydan okuyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde "Türkiye'nin en yaşlı meşe ağacı" olarak tescillenen 16 metre yüksekliğe...

Bolu'nun Mengen ilçesinde "Türkiye'nin en yaşlı meşe ağacı" olarak tescillenen 16 metre yüksekliğe ve 11,4 metre çevre genişliğine sahip 1127 yaşındaki ağaç zamana meydan okuyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde "Türkiye'nin en yaşlı meşe ağacı" olarak tescillenen 16 metre yüksekliğe...

Bolu'nun Mengen ilçesinde "Türkiye'nin en yaşlı meşe ağacı" olarak tescillenen 16 metre yüksekliğe ve 11,4 metre çevre genişliğine sahip 1127 yaşındaki ağaç zamana meydan okuyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde "Türkiye'nin en yaşlı meşe ağacı" olarak tescillenen 16 metre yüksekliğe...

Bolu'nun Mengen ilçesinde "Türkiye'nin en yaşlı meşe ağacı" olarak tescillenen 16 metre yüksekliğe ve 11,4 metre çevre genişliğine sahip 1127 yaşındaki ağaç zamana meydan okuyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde "Türkiye'nin en yaşlı meşe ağacı" olarak tescillenen 16 metre yüksekliğe...

Bolu'nun Mengen ilçesinde "Türkiye'nin en yaşlı meşe ağacı" olarak tescillenen 16 metre yüksekliğe ve 11,4 metre çevre genişliğine sahip 1127 yaşındaki ağaç zamana meydan okuyor.

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