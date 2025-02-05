Türkiye'nin İHA İhracatı Büyümeye Devam Ediyor

BMS Savunma'nın İHA İhracatı Büyüyor

Türk savunma sanayisinin insansız hava araçları (İHA) ihracatındaki başarı, yeni ürünlerin piyasaya sürülmesiyle daha da çeşitleniyor. BMS Savunma Teknolojileri AŞ, Türkiye'nin önde gelen üreticileri arasında yer alarak 2024 yılı İHA Ürün Grubu İhracat Üçüncüsü ödülünü kazandı.

Başarılı İHA Modelleri

BMS Savunma, ORHUN, GÖKTUĞ, AYBARS-2, BORAN-2 gibi başarılı İHA'ların üretimini gerçekleştiriyor. AYBARS-2, benzin motoruyla 7-8 saat havada kalabilen ve 100 kilometre menzil görev yapabilen sabit kanatlı bir hava aracı olarak tasarlanmışken, ORHUN ve GÖKTUĞ elektrikli İHA'lar minimum 3 saat havada kalabiliyor. BORAN-2 ise 4 adet 81 milimetre havan mühimmatı taşıyabilen etkili bir saldırı dronu olarak dikkat çekiyor.

İhracat ve Uluslararası Stratejiler

BMS Savunma'nın Yurtdışı Operasyonlar ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cihangir Çilingir, şirketin global pazar payını artırmak amacıyla farklı coğrafyalarda ciddi ihracat çalışmaları yürüttüklerini belirtti. Çilingir, 2024 yılı itibarıyla Afrika'da 2, Asya'da 2 toplamda 4 ülkeye teslimatlar gerçekleştirdiklerini, Asya-Pasifik bölgesinde bir ülke ile kamikaze dron satış sözleşmesi imzaladıklarını ifade etti.

“Gelirimizin yüzde 80'den fazlasını ihracattan elde ediyoruz,” diyen Çilingir, müşteri ihtiyaçlarına özel entegre sistemler sunarak sektörde fark yarattıklarını vurguladı.

Yeni Hedefler ve Üretim Kapasitesi

BMS Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Işık, 2025 yılı itibarıyla ihracata yönelik faaliyetlerini sürdüreceklerini, 11. ülkeye teslimat yapacaklarını açıkladı. Ayrıca, bu yıl ihracat yaptıkları ülke sayısını 15'e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Işık, “İvedik bölgesinde yeni fabrikaya taşınmayı planlıyoruz. Bu sayede operasyonel verimliliğimizi artırmayı hedefliyoruz,” diye ekledi. BMS Savunma, yenilikçi teknolojileri ve özelleştirilebilir çözümleri ile global pazarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edecek.