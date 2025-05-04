DOLAR
38,54 0%
EURO
43,62 0%
ALTIN
4.016,84 0%
BITCOIN
3.678.729,31 0,95%

Türkiye'nin İlk Astronotu Gezeravcı, TEKNOFEST KKTC'de Ziyaretçilerin Yoğun İlgisini Vurguladı

Alper Gezeravcı, TEKNOFEST KKTC'ye katılımın sadece gezmek değil, yarışmak için olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 14:19
Türkiye'nin İlk Astronotu Gezeravcı, TEKNOFEST KKTC'de Ziyaretçilerin Yoğun İlgisini Vurguladı

Türkiye'nin İlk Astronotu Gezeravcı TEKNOFEST KKTC'de!

Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk astronotu olarak TEKNOFEST KKTC'de önemli açıklamalarda bulundu. Etkinliğe gösterilen ilginin büyüklüğüne dikkat çeken Gezeravcı, katılımcıların çoğunun sadece gezmek amacıyla değil, bizzat stantlarda oluşturulmuş öğelerin içerisinde rol alma ve yarışmacı olarak katılmak için geldiklerini ifade etti.

Katılımcıların Motivasyonu

Gezeravcı, etkinliğin katılımcılar için büyük bir fırsat sunduğunu ve gençlerin teknolojiye olan ilgilerini pekiştirdiğini sözlerine ekledi. Bu tür organizasyonların gençlerin kariyer hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı.

TEKNOFEST KKTC'ye Gösterilen İlgi

Türkiye'nin ilk astronotu olarak, gençlerin yer aldığı bu tür etkinliklerin artmasının ülke için de faydalı olduğuna inandığını ifade eden Gezeravcı, gelecekte daha fazla projeye ev sahipliği yapmanın önemini belirtti.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı...

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı...

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin İlk Astronotu Gezeravcı, TEKNOFEST KKTC'de Ziyaretçilerin Yoğun İlgisini Vurguladı
2
Sırrı Süreyya Önder İçin AKM'de Duygu Dolu Anma Töreni
3
Husiler, Tel Aviv'de Ben Gurion Havaalanı'na Saldırdı: 4 Yaralı
4
Fatih Camisi'nde 81 Hafıza İcazet Töreni Düzenlendi
5
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Alparslan Türkeş'in Kabrine Yapılan Saygısızlığa Sert Tepki
6
Kırklareli'nde Motosiklet Sürücüleri Trafik Güvenliğine Dikkat Çekti

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi