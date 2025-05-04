Türkiye'nin İlk Astronotu Gezeravcı, TEKNOFEST KKTC'de Ziyaretçilerin Yoğun İlgisini Vurguladı

Türkiye'nin İlk Astronotu Gezeravcı TEKNOFEST KKTC'de!

Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk astronotu olarak TEKNOFEST KKTC'de önemli açıklamalarda bulundu. Etkinliğe gösterilen ilginin büyüklüğüne dikkat çeken Gezeravcı, katılımcıların çoğunun sadece gezmek amacıyla değil, bizzat stantlarda oluşturulmuş öğelerin içerisinde rol alma ve yarışmacı olarak katılmak için geldiklerini ifade etti.

Katılımcıların Motivasyonu

Gezeravcı, etkinliğin katılımcılar için büyük bir fırsat sunduğunu ve gençlerin teknolojiye olan ilgilerini pekiştirdiğini sözlerine ekledi. Bu tür organizasyonların gençlerin kariyer hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı.

TEKNOFEST KKTC'ye Gösterilen İlgi

Türkiye'nin ilk astronotu olarak, gençlerin yer aldığı bu tür etkinliklerin artmasının ülke için de faydalı olduğuna inandığını ifade eden Gezeravcı, gelecekte daha fazla projeye ev sahipliği yapmanın önemini belirtti.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.