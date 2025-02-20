Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Teklifi TBMM'de Görüşülmeye Başladı

Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Teklifi TBMM'de

Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla İklim Kanunu Teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sundu. Bu kapsamda, İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından bir Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kurulması planlanıyor. Türkiye'nin iklim politikalarında önemli bir adım olan bu teklif, ulusal tahsisat planlaması ile emisyon kontrolünü hedefliyor.

Emisyon Ticaret Sistemi ve Uygulama Süreçleri

ETS ile birlikte, doğrudan sera gazı emisyonlarına neden olan işletmelerin seragazı emisyon izni alması zorunlu hale getirilecek. Bu yönetmelik doğrultusunda, işletmelerin emisyon izinleri, şirket yapısı veya işlemlerindeki değişikliklere bağlı olarak güncellenecek veya iptal edilebilecek.

ETS kapsamında işletmelerin, doğrulanmış yıllık sera gazı emisyon değerleri ile yıllık tahsisat teslim etmesi gerekecek. Tahsisat yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin, bir sonraki yıl için ilave teslimatlar yapacağı ve bunun yanında belirlenen yaptırımlara tabi olacağı belirtildi.

Karbon Piyasası Kurulu ve Sözü Geçen Ekonomik Politikalar

Kurul, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı başkanlığında çeşitli bakanlıkların temsilcilerinden oluşturulacak. Kurul, ETS piyasasında ücretsiz tahsisat dağıtımı ve ulusal tahsisat planlarının onaylanmasından sorumlu olacak.

Ayrıca, Danışma Kurulu da, çeşitli sektör temsilcileri ile birlikte önemli kararlar alacak. Bu kurul, ETS ve uluslararası karbon piyasası ile ilgili stratejilerin belirlenmesinde danışmanlık görevi üstlenecek.

Piyasa Düzenlemeleri ve Şeffaflık

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, piyasa gözetimi ve denetimine yönelik gerekli önlemleri alacak. Piyasa işletmecisi, tahsisatların yönetimi ile ilgili süreçleri sürdürecektir. Kamuoyuyla ücretsiz tahsisat verileri, yıllık emisyon değerleri ve tahsisat yükümlülükleri hakkında bilgiler paylaşılacaktır.

Türkiye, iklim değişikliği ile mücadelede bu önemli adımlarla uluslararası standartlara uyum sağlamayı hedefliyor. ETS'nin uygulanmasıyla birlikte, piyasa havuzları oluşturulacak ve sürdürülebilir bir ekonomi için gerekli zemin hazırlanacak.

Süreç devam ediyor.