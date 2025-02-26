Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Teklifi TBMM'de Kabule Etti

İlk İklim Kanunu Teklifi'nin Detayları

Türkiye, iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adım atarak ilk "İklim Kanunu Teklifi"ni TBMM Çevre Komisyonu'nda kabul etti. Yeni yasa, doğrulanmış yıllık sera gazı emisyon raporu bulunmayan işletmelere 1 milyon Türk lirasından başlayarak 10 milyon Türk lirasına kadar idari para cezası öngörüyor.

Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) Düzenlemeleri

Teklif, Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamında usul ve esasları belirlemek amacıyla çeşitli düzenlemeleri içeriyor. Doğrulanmış sera gazı emisyon raporu zamanında sunulmayan işletmeler için işlem yapılması engellenecek.

Doğrulanmış raporun sunulmasıyla hesaplardaki engelin kaldırılması sağlanacak, ancak bu durum ceza uygulamasının önüne geçmeyecek.

Cezalar ve Yükümlülükler

Buna ek olarak ETS kapsamında emisyon izni almadan faaliyet gösteren işletmelere, İklim Değişikliği Başkanlığı'na son 5 yıl içinde sunulan en yüksek emisyon değerine göre ceza verilecek. Cezalar sektörel ve kapasite bazında değerlendirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu cezaların miktarını belirlemek için yönetmelikler çıkaracak.

Rapora göre, emisyon izni yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmelerin izinleri iptal edilebilecek. Ayrıca, 3 yıl üst üste teslimatını yerine getirmeyen işletmelere idari para cezası uygulanacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Rolü

Öte yandan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), yeni düzenlemelere göre emisyon ticaret sistemi ile ilgili denetim ve yaptırımları üstlenecek. Piyasa bozucu davranışlarda bulunulması durumunda da idari para cezaları uygulanacak.

Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları

Yerel düzeyde, her il için iklim değişikliği eylem planlarının hazırlanması gerekecek. Bu planlar, vali koordinasyonunda ilgili tüm kurumların katılımıyla oluşturulacak.

Sonuç

Türkiye'nin ilk iklim kanunu teklifi, iklim değişikliği ile mücadelede yeni bir dönem başlatıyor. İşletmelere yönelik sert cezalar ve yeni düzenlemeler, çevre koruma hedefleri doğrultusunda ciddi yaptırımlar getirecek. Bu kapsamda hem devlet hem de özel sektör büyük bir sorumluluk üstlenmiş olacak.