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Türkiye'nin İlk Milli Hücumbotu IDEF 2025'te Tanıtıldı

STM, Türkiye'nin ilk milli hücumbotunu IDEF 2025'te tanıttı. Proje, Türk donanmasına modern bir platform kazandırıyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 16:02
Türkiye'nin İlk Milli Hücumbotu IDEF 2025'te Tanıtıldı

Türkiye'nin İlk Milli Hücumbotu IDEF 2025'te Sergilendi

STM, tasarımcısı ve ana yüklenicisi olduğu Türkiye'nin ilk milli hücumbotunu modelinin tanıtımını 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) gerçekleştirdi. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "Hızlı, etkin ve modern bir su üstü platformunu Türk donanmasına kazandıracağız." diyerek projenin önemine vurgu yaptı.

Projenin Stratejik Önemi

Güleryüz, bu projenin, ülkenin denizlerdeki gücünü artıracağını belirtti. Türk donanmasının modernizasyonuna katkı sağlayacak bu yaşamsal proje, ulusal savunma sanayisinin değerini gözler önüne seriyor.

IDEF 2025, dünya genelinden savunma sanayisi profesyonellerini bir araya getirerek, Türk savunma sanayisinin uluslararası alanda daha fazla tanınmasına zemin hazırlıyor. Bu bağlamda STM’nin hücumbot projesi, yerli ve milli üretim anlayışının en çarpıcı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı...

Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor. STM, tasarımcısı ve ana yüklenicisi olduğu Türkiye'nin ilk milli hücumbotunun modelini ilk kez 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda tanıttı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı...

Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor. STM, tasarımcısı ve ana yüklenicisi olduğu Türkiye'nin ilk milli hücumbotunun modelini ilk kez 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda tanıttı.

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