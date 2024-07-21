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Türkiye'nin İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a Tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Türkiye'ye yönelik iftiralarına sert yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 21.07.2024 19:07
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 19:07
Türkiye'nin İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a Tepkisi

İsrail Dışişleri Bakanı'nın Paylaşımına Tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımına yönelik sert bir tepki gösterdi. Bakanlık, Katz'ın İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları örtbas etmeye çalıştığını ifade etti.

Sözde Yalanlar ve İftiralar

Açıklamada, Katz'ın suçlamalarının "bir dizi yalan, iftira ve saygısızlık" içerdiği vurgulandı. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bu tür saldırılara karşı duracağı bildirildi.

Uluslararası Mahkemelerde Hesap Verecekler

Bakanlık, şöyle devam etti: "İktidarda kalma amacıyla Gazze'de 40 bin'den fazla Filistinliyi katleden ve bölgesel bir savaş çıkarma peşinde olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti, uluslararası mahkemelerde yargılanacak ve işledikleri suçların hesabını vereceklerdir."

Türkiye'nin Duruşu

Türkiye, Filistin halkının adalet ve barış içinde yaşama hakkını savunmaya ve gerçeği dile getirmeye devam edecektir. Katz'ın paylaşıma karşı tepkiler, uluslararası platformlarda yankı bulmaya devam edecektir.

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