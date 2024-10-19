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Türkiye'nin İyilik Gemisi Somali'ye Ulaştı

AFAD tarafından gönderilen insani yardım malzemeleri Somali halkına ulaştı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 22:48
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 22:48
Türkiye'nin İyilik Gemisi Somali'ye Ulaştı

İyilik Gemisi Somali'ye Varışını Gerçekleştirdi

Türkiye'nin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde, açlıkla mücadele eden Somali halkına destek amaçlı olarak gönderilen 3 bin ton insani yardım malzemesini taşıyan "İyilik Gemisi", Somali'ye ulaştı.

Yardım Malzemelerinin Teslimatı

Somali Afet Yönetimi Ajansı (SODMA) tarafından yapılan açıklamada, geminin başkent Mogadişu'ya yanaştığı ve gıda, çadır ile hijyen malzemeleri ile donatıldığı belirtildi.

Teslim Töreni

Yardımlar, bir törenle SODMA'ya teslim edildi. Teslimat törenine Somali Başbakan Yardımcısı Salah Ahmed Jama, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş, SODMA Başkanı Mohmut Moallin Abdulle ve diğer üst düzey yetkililer katıldı.

Törende Yapılan Konuşmalar

Teslimat sırasında Salah Ahmed Jama, Türk hükümetine teşekkürlerini iletti ve yardım teslimatının Somali halkı için büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

Ayrıca açıklamada, Mogadişu'nun ana limanında, Türk hükümetinin ihtiyaç sahibi Somali halkına yönelik önemli bir yardım operasyonu gerçekleştirdiği belirtildi.

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